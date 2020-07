Gioco legale, allarme Marmo “Dimenticati gestori e dipendenti”

, 09 luglio 2020. “E’ il terzo settore per introiti nelle casse pubbliche, ma è proprio quello dimenticato dallo Stato e dalla Regione Puglia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus: il governo nazionale non ha previsto né i 600 euro per i titolari né la cassa integrazione per i dipendenti delle sale del gioco legale.. Una situazione paradossale, se si considera che sono gestite su concessione dei Monopoli di Stato. Sono state le ultime attività ad essere riaperte e sono le uniche per le quali governo e Regione non hanno previsto alcuna forma di sostegno per la chiusura obbligata per il Covid-19, nonostante perdite di fatturato dal 50 al 70%. Eppure, parliamo di migliaia di imprese e migliaia di posti di lavoro, con altrettante famiglie che non hanno ricevuto nemmeno un euro durante il lockdown.“.

Lo dice in una nota il candidato sindaco di Andria, Nino Marmo.