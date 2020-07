“I nostri spazi della Città del cinema usati per picnic e partite a pallone”

“In foggiano si dice: c’ stann trattann a m’nnezz. In effetti è un po’ quello che sta accadendo, persone poco educate utilizzano i nostri spazi alla Città del cinema per banchettare e riporre il loro pattume dove capita, altri giocano tranquillamente a pallone sfondando le cornici esterne e addirittura facendo crollare l’insegna ( distruggendola) che segnala l’ingresso alla struttura. Noncuranti, oltre che delle camere di videosorveglianza, del fatto che siamo chiusi dal 5 marzo e ogni intervento straordinario per noi è una spesa”.

E’ lo sfogo di Mimmo Morsuillo, direttore della multisala, amareggiato e deluso dal fatto che la grande area antistante la Città del cinema non abbia trovato al momento altro utilizzo: “Non posso occuparmi della sorveglianza 24h su 24h, si confida nell’educazione delle persone, nel fatto che un genitore capisca che se giochi a pallone in un’area non attrezzata per farlo il rischio è quello di colpire l’insegna, come è successo”.

Il 22 luglio l’attività del cinema sarebbe dovuta ripartire con un film della Disney, come preannunciato: “Ma le case di produzione, vedendo che molte strutture sono rimaste chiuse, hanno rimandato la distribuzione, quindi slitterà ad agosto la ripresa”. La Città del Cinema, Morsuillo “Non ripartiamo lunedì, per ora eventi all’aperto”

Morsuillo, in questa fase di luci spente, sperava di potersi organizzare per la città utilizzando il parcheggio del comune, quello preda di scorrerie e picnic serali con relativa immondizia. “Due mesi fa ho inviato una pec al Comune per chiedere di essere coinvolto nell’organizzazione del cartellone estivo, un mese fa un’altra pec con la richiesta di utilizzo dello spazio per il cinema all’aperto, accompagnato da altri eventi”. Tutti in villa per l’estate? “Noi continuiamo a sperare che ogni tanto qualcuno legga le pec, magari riapriamo prima e con qualche novità… Ce la stiamo mettendo tutta, speriamo che tutti gli attori in campo facciano la loro parte”.