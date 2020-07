Dopo essere rientrata da Milano, la Juventus si è subito focalizzata sull’impegno di sabato sera, quando all’Allianz Stadium arriverà l’Atalanta (fischio d’inizio ore 21:45).

Per preparare la sfida con gli uomini di Gasperini, i bianconeri si sono ritrovati ieri al JTC Continassa, divisi in due gruppi, come di consueto nei giorni post-gara: seduta di scarico per chi ha giocato e lavoro tecnico con partita per gli altri.

La marcia di preparazione verso Juve-Atalanta continuerà con un allenamento pomeridiano.

www.juventus.com