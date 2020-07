La Federcori sceglie il maestro Fiore come coordinatore regionale della Puglia

“Siamo lieti di comunicare a tutti i Cori associati che è stato nominato coordinatore regionale per la Puglia, il Maestro

Professore di musica presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e stimato Direttore di numerosi cori presenti nella regione Puglia.

Siamo sicuri che l’alta professionalità e l’esperienza maturata nella importante carriera del M° Fiore, possa essere funzionale alla crescita artistica della coralità pugliese e italiana”. La decisione è della Federazione Cori Italiani. “Ringrazio il presidente Davide Recchia per il prestigioso incarico – commenta Fiore- e ringrazio tutti voi per gli attestati di stima. Metterò tutta la mia professionalità a disposizione della coralità pugliese. A breve presenterò un’analisi della situazione attuale e gli obiettivi da perseguire. Mi auguro di trovare condivisione e collaborazione in questo percorso”.