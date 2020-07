L’esordio del foggiano Daryoush Francesco Nikzad “Non scomodiamo Baudelaire”

, 09 luglio 2020. “Non scomodiamo Baudelaire” è la prima raccolta di poesie del 37enne italo-iraniano, autore e scrittore di lunga esperienza a livello nazionale, tra cinema e teatro. Un’opera prima che sarebbe dovuta uscire a febbraio 2020, ma la pandemia ha sconvolto i piani e la sua pubblicazione è avvenuta lo scorso maggio.

Daryoush è nato a Teheran e vive in Italia dall’età di due anni, ha studiato Scienze Politiche e Comunicazione ed attualmente scrive per teatro, cinema, narrativa e pubblicità. Collabora a un progetto editoriale innovativo di scrittura collettiva con la casa editrice Nowhere Books, culminato in un romanzo sperimentale dal titolo “8 corde tese” ed è autore di spettacoli teatrali che hanno calcato centinaia di palcoscenici in tutta Italia, come “Bukowski – a night with Hank”, “Hamburger” e “to be or not to be Chaplin”, nonché di racconti pubblicati sulla rivista “Crapula”, sulla raccolta “Racconti Pugliesi” e altre riviste online.

“Non scomodiamo Baudelaire” è il suo libro-esordio, alla cui realizzazione ha contributo Tutto Il Nostro Sangue, la poliedrica rassegna musicale affezionata all’etica del diy che tra Milano e Bergamo, ogni mese, dal 2017, spazia con le sue line up in termini di genere musicale proposto ed in relazione alla provenienza dei musicisti coinvolti. Da organizzatore di concerti a promotore di carta inchiostrata, ma con il medesimo obiettivo da perseguire: supportare le produzioni inedite indipendenti e la condivisione tra artisti. Le poesie erano nella testa di Daryoush e nei suoi quaderni da tempo, oltre un anno, ed a trasformare appunti e idee in una raccolta ci ha pensato un bagno al tramonto, la scorsa estate,

in Puglia, che ha sancito la collaborazione con i curatori Tutto Il Nostro Sangue e ha reso i suoi componimenti un progetto concreto, culminato nella stampa in 300 copie numerate a mano.

Il titolo della raccolta, “Non scomodiamo Baudelaire”, “è stata semplicemente una frase

illuminante pronunciata dal mio psicologo – racconta Nikzad a Foggia Città Aperta – appena l’ho sentita ho pensato subito che potesse diventare il titolo del mio libro, era perfetta”.

L’opera è un libro di declino e amore, quest’ultimo, considerato dall’autore tema centrale del suo esordio, tematica che “racchiude tutti i sentimenti, dal più bello ai più nefasti” perché “scrivere d’amore significa rappresentare un po’ tutto l’animo umano. Io ho scritto per vedere la mia vita dal di fuori e per cercare una vita che non esiste”. Accompagnato dalla prefazione di Qwerty Project e dalla foto di copertina di Domenico D’Alessandro, “Non scomodiamo Baudelaire” è disponibile sul canale Bandcamp di Tutto Il Nostro Sangue, in alcune librerie sul territorio italiano oppure contattando l’autore tramite i suoi profili social o via email. Per chi è della provincia di Foggia, Daryoush effettua la consegna a domicilio della sua poesia, in bicicletta.

L’AUTORE. Daryoush Francesco Nikzad è nato a Teheran nel 1983. Vive in Italia dall’età di due anni, ma non ha ancora trovato la sua casa. Ha studiato Scienze Politiche e Comunicazione; attualmente scrive per il teatro, cinema, narrativa e pubblicità. Lavora anche come attore, bartender, cameriere, poeta, bagnino, benzinaio e alzatore di gonne. Intervistato recentemente da se stesso, dichiara: mi brucia lo stomaco.

SITO WEB: tuttoilnostrosangue.bandcamp.com

SOCIAL: Instagram : @d.francesco.nikzad | Facebook : Daryoush Francesco Nikzad