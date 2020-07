Lucera, occupazioni suolo pubblico commercianti: 9 sanzioni

, 09 luglio 2020. Nelle ultime settimane, considerate le disposizioni di legge contenenti le misure di prevenzione e contenimento la diffusione del Covid-19, idonee per consentire la riapertura di tutte le attività produttive e commerciali gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lucera, unitamente alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio e spesso anche con il prezioso aiuto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” hanno svolto soprattutto durante i fine settimana mirati servizi, nelle aree di maggiore interesse aggregativo, al fine di conciliare da un lato l’esigenza di contenere il rischio epidemiologico Covid 19 e dall’altro l’esigenza di consentire la libera circolazione dei cittadini e il loro diritto di frequentare nuovamente i pubblici locali. Ed infatti, in questo delicato bilanciamento dei diritti del cittadino il Personale impegnato su territorio ha svolto una capillare attività di prevenzione e di comunicazione soprattutto verso i giovani al fine di motivarli verso comportamenti responsabili.

Durante il periodo in esame, in cui vi è stata anche una rimodulazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande sono state controllate oltre 250 persone, sono stati attuati controlli amministrativi a varie attività sottoposte ad autorizzazioni al fine di garantire il rispetto delle norme ed evitare qualsivoglia turbativa dell’ordine e della sicurezza. Infatti tutti i servizi in argomento si sono svolti senza alcuna criticità, spesso con la collaborazione dei cittadini e dei commercianti. Nel corso della citata attività venivano contestate 9 infrazioni relative alla mancanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico o occupazione in eccesso ed inoltre veniva segnalata alla SIAE la titolare di un attività commerciale per violazione della relativa normativa. E’ stata inoltre irrogata una sanzione di 553 euro, per violazione normativa Covid 19 nei confronti dell’ organizzatore di una fiera allestita senza il rispetto delle linnee guida dettate dalla Regione Puglia per questo tipo di evento.