Manfredonia, appello residenti “Può un uomo vivere tra i rifiuti? Intervenire”

, 09 luglio 2020. Un uomo, di nazionalità straniera, riposa stremato tra buste e rifiuti. E’ l’immagine divulgata stamani, a StatoQuotidiano, da una donna residente in viale dei Pini a. Anche nei giorni scorsi ci sono state segnalazioni riferite alle condizioni dell’uomo. Al momento, quanti hanno competenza di qualsiasi livello non risultano essere intervenuti.

La segnalazione. “Volevo segnalare una situazione che va avanti da qualche giorno. Ho segnalato la vicenda ai Carabinieri, i quali mi hanno detto che non possono far nulla poichè non è avvenuto nessun fatto la quale gravità possa portare al loro intervento. Premetto che questa situazione è un’offesa al genere umano poiché nessun essere umano merita di vivere in tali condizioni. Ho deciso di segnalare la situazione a StatoQuotidiano.it affinchè si possa provvedere prima e non dopo che avvengono fatti di assoluta gravità sia per la tutela di questo essere umano che per noi che viviamo in aperta campagna con minori e non conosciamo le problematiche fisiche e psicologiche di quest uomo”.

