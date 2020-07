Manfredonia, approvato il regolamento per gestione e utilizzo CCR (ATTO)

ATTO INTEGRALE > DELCC1023062020

Manfredonia, 09 luglio 2020. Con recente delibera della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato approvato il “Regolamento per la gestione e l’utilizzo del centro di raccolta comunale dei rifiuti”.

SINTESI REGOLAMENTO.

Art. 3 Rifiuti conferibili presso il Centro Comunale di Raccolta

1. Le tipologie di rifiuti raccolte presso il Centro Comunale di Raccolta sono:

a) carta e cartone;

b) plastica e imballaggi in plastica;

c) vetro e imballaggi in vetro;

d) metallo (di origine domestica) e imballaggi in metallo;

e) legno (di origine domestica);

f) verde (sfalci e ramaglie);

g) batterie (di origine domestica);

h) pile esauste (di origine domestica);

i) farmaci scaduti (di origine domestica);

j) contenitori T/F (di origine domestica);

k) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ovvero

frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti,

circuiti elettronici, ecc. (di origine domestica);

l) lampade al neon (di origine domestica);

m) rifiuti ingombranti (di origine domestica);

n) olii vegetali esausti di origine alimentare (di provenienza domestica);

o) oli minerali esausti;

p) indumenti (di origine domestica);

q) pneumatici (di origine domestica) fino ad un massimo di un treno/anno per

utenza;

r) rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione, purché privi di amianto (di

provenienza domestica) con quantitativi massimi non superiore a quanto

stabilito all’art.5;

s) Frazione organica umida.

2. Non è consentito il conferimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato,

anche se di provenienza domestica.

Art. 4 Accesso al Centro Comunale di Raccolta

1. Il conferimento dei rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta deve essere

effettuato a cura del produttore.

2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del Comune di

Manfredonia regolarmente iscritti al ruolo TARI. Per le nuove utenze che non

risultassero inserite nell’elenco, l’accesso è consentito previa consegna

dell’attestazione comunale relativa all’avvenuta iscrizione.

3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani e assimilati per le

tipologie di cui all’art. 3, purché in quantitativi minimi e compatibilmente con

gli spazi del centro di raccolta.

Art. 5 Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani

1. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli

domestici possono essere conferiti, nel Centro Comunale di Raccolta alle

seguenti condizioni:

a) i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi

dell’art. 198, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla D.C.C. N°. 36

del 26.07.2017 e in quantità e qualità tali da essere compatibili con la capacità

del C.C.R. per la sua corretta gestione;

b) le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite da

apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n.36 del 26.07.2017 in relazione alle specifiche attività esercitate

dalle utenze non domestiche e compatibilmente con il mantenimento della

corretta gestione dell’impianto e della fruizione da parte degli utenti e della

capacità di stoccaggio del C.C.R.;

c) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi

della TARI per la relativa categoria di appartenenza.

d) In nessun caso è ammesso il conferimento, da parte delle utenze non

domestiche, dei rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettere d, e, g, h, i, j, k, l, m,

n, o, p, q, r, s per loro natura rifiuti speciali.

Art. 6 Orari di apertura

1. Le giornate e gli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta e le eventuali

modifiche sono stabilite dall’Amministrazione Comunale con specifico

provvedimento e indicati in apposita cartellonistica.

2. Gli orari ed i giorni di apertura saranno comunicati dal Gestore del Centro

Comunale di Raccolta che provvederà a renderli noti mediante opportuna

cartellonistica affissa all’ingresso del Centro, nonché mediante altre forme

prescritte dalla Legge, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet

Istituzionali;

3. Non è ammesso l’accesso all’utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni

e degli orari di apertura;

4. L’accesso fuori da giorni e orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli

operatori del servizio di igiene urbana o per motivi di interesse pubblico previa

autorizzazione del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune;

5. Nel Centro Comunale di Raccolta sarà garantita la presenza costante di almeno

un addetto.

Art. 7 Modalità di conferimento dei rifiuti

1. L’utente, o persona appartenente al suo nucleo familiare, che intende conferire

rifiuti al Centro Comunale di Raccolta deve qualificarsi tramite l’esibizione di

carta d’identità e codice fiscale dell’iscritto a ruolo e dovrà dichiarare la

tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

2. L’addetto al centro di raccolta è autorizzato ad ispezionare il materiale conferito.

3. Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti in via di

conferimento affinché vi sia corrispondenza con quelle indicate nel regolamento

del servizio. In via di prima attuazione saranno applicate ai conferimenti da

utenze non domestiche le seguenti limitazioni:

tab.1 – Tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani:

Descrizione CER

Imballaggi di carta e cartone 15 01 01

Imballaggi in plastica 15 01 02

Imballaggi in vetro 15 01 07

Scarti verdi 20 02 01

Imballaggi in metallo 15 01 04

4. I rifiuti dovranno essere conferiti all’addetto presente nel centro di raccolta per la

loro successiva collocazione nei cassoni scarrabili/contenitori per il deposito.

Qualora l’utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere

alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata. Tutte le

operazioni devono essere effettuate alla presenza e dietro le indicazioni

dell’addetto al Centro di Raccolta.

5. L’utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall’addetto nel rispetto del

presente regolamento; l’addetto ha facoltà di respingere in qualsiasi momento

chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente

articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti

all’art. 3 o in difformità alle norme del presente regolamento. L’addetto al Centro

di Raccolta ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano

compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro Comunale di Raccolta.

6. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi

contenitori o della recinzione del Centro Comunale di Raccolta.

7. È consentito l’accesso al Centro Comunale di Raccolta con discrezionalità del

responsabile, il quale compatibilmente con le operazione di gestione del rifiuto

in atto nel CCR, ne può consentire anche l’accesso limitato agli utenti.

8. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a

quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

9. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve

essere superiore a tre mesi, salvo per la frazione organica umida che deve essere

avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione

di emissioni odorigene. I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque

svuotati tramite trasporto presso impianti autorizzati a norma di legge ogni

qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.

10. Integrano le disposizioni di questo articolo le indicazioni sulla gestione allegate

al presente Regolamento (vedasi allegato A).

Art. 8 Compiti del Gestore

1. Il personale del soggetto Gestore deve

a) Controllare l’osservanza del regolamento;

b) Segnalare ogni abuso alle Autorità competenti;

c) Provvedere alla manutenzione ordinaria e al mantenimento della pulizia del

Centro Comunale di Raccolta;

d) Informare, con opportuno preavviso, il responsabile del Gestore circa la

necessità di svuotamento dei contenitori oltre il normale servizio;

e) Controllare quantità e qualità dei rifiuti conferiti dall’utente;

f) Tenere e compilare i registri di movimentazione dei materiali.

2. In caso di emergenza il gestore potrà procedere, previa comunicazione al

Comune di Manfredonia , alla chiusura del Centro Comunale di Raccolta solo

dopo l’apposizione all’ingresso di idoneo avviso.

Art. 9 Divieti

1. È vietato:

a) l’abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l’ingresso e

comunque all’esterno del Centro Comunale di Raccolta;

b) il deposito di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori:

c) il deposito di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui il contenitore è

destinato o non adeguatamente confezionati;

d) il lancio dei rifiuti dall’esterno verso l’interno del Centro Comunale di

Raccolta;

e) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al Centro

Comunale di Raccolta ai sensi dell’art. 4;

f) il danneggiamento e l’imbrattamento delle strutture e dei contenitori presenti

nel Centro Comunale di Raccolta.

Art. 10 Controlli

1. II servizio di custodia e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente

regolamento, fatte salve le competenze dei Vigili Urbani e degli altri Enti

preposti al controllo.

Art. 11 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni determinate dal

2. D. Lgs. 152/2006 e dal Regolamento di Gestione Rifiuti della Città di

Manfredonia o secondo quanto dettato dalla Legge 24.11.1981 n.689 e ss.mm.ii.

3. È fatta salva l’adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei

trasgressori di cui all’art. 10 del regolamento nei casi di reiterate violazioni al

presente regolamento.

4. Sono preposti alla vigilanza nel rispetto di tutte le norme del presente

Regolamento la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia

di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell’Ambiente

nonché l’A.S.L.

5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto

a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni

alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di

tutela e di vigilanza ambientali.

Art.12 Misure di informazione al pubblico

1. Il presente regolamento sarà adeguatamente pubblicizzato alla cittadinanza

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e attraverso

l’affissione dello stesso in apposita bacheca predisposta nell’ufficio accettazione

del Centro di Raccolta.