Manfredonia, “Grazie ai referenti de L’Isola che non c’è”

Manfredonia, 09 luglio 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano, vorrei approfittare della vostra pagina per fare un plauso all’associazione L’isola che non c’è, nel tenere curato questo spazio per tutti noi cittadini, inoltre da come si può notare sono stati installati dei contenitori per la spazzatura, contenitori della stessa grandezza che andrebbero installati anche sulla restante parte della scogliera acqua di cristo. Spero che la società ase possa provvedere all’installazione, per rendere più pulito un tratto di tale bellezza, seguito naturalmente dal senso civico. Michelangelo”.