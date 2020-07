, 09 luglio 2020_, gruppo leader mondiale dell’ospitalità aumentata, continua ad accrescere il suo portfolio nel Bel Paese cone il progetto, frutto dell’accordo di franchising firmato con il partner AMAPA Srl, vedrà la ristrutturazione dello storico resort Baia delle Zagare di proprietà della famiglia Pellegrini.

Situato nella splendida località balneare sulla costa meridionale del Gargano – nel comune di Mattinata -, l’hotel è circondato da acque limpide e natura rigogliosa, con gli imponenti faraglioni di roccia che fungono da guardiani delle spiagge. Il mare cristallino può vantare il riconoscimento delle 3 vele di Legambiente per il rispetto ecologico e i magnifici litorali di ciottoli bianchi della baia.

Il restyling della struttura sarà svolto in tre fasi, al termine delle quali saranno disponibili in totale 119 camere e suite. Fiori all’occhiello dell’MGallery Gargano Baia delle Zagare, le due spiagge private a disposizione esclusiva degli ospiti e raggiungibili attraverso gli ascensori panoramici che conducono direttamente al paradiso terrestre; il litorale della spiaggia nord è caratterizzato da sabbia dorata, mentre nella spiaggia sud si trovano ciottoli bianchi. L’offerta culinaria caratterizzata dai sapori del mare e da quelli della ricca terra pugliese sarà implementata con un totale di 3 ristoranti, “I Faraglioni”, “La Terrazza” e “Baia Beach Grill Bar”, quest’ultima situata nella spiaggia nord. A completare, il “Chiringuito Bar” nella sassosa spiaggia sud ideale per un light lunch e il “Pool Bar” per rigenerarsi tra un tuffo e l’altro.

Completano la proprietà: un campo da tennis, un campo da calcio e due aree parcheggio.

Non mancano ulteriori servizi per rendere l’esperienza dell’ospite ancora più completa e rilassante, come ad esempio la palestra di oltre 300 mq affacciata sui faraglioni, la nuovissima Spa che sorgerà nella struttura “Baia dei Mergoli”, i campi di tennis e calcio, senza dimenticare il centro conferenze e infine l’hair salon e la boutique.

“Il nuovo MGallery Gargano Baia delle Zagare, testimonia la volontà di Accor di continuare il suo piano di sviluppo in Italia, Paese chiave per la strategia di crescita del Gruppo”, dichiara Jerome Lassara, VP Development Southern Europe. “Mai come in questo momento storico così particolare, abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partners per sostenere gli hotel esistenti e ripartire insieme. Con l’ingresso di Baia delle Zagare nella collezione MGallery, conferiamo a una struttura iconica e molto amata una nuova visione per il futuro, nel rispetto dei suoi valori e della sua eredità.”

