Rivalità Libergolis – Primosa, Strage di San Marco: puntata integrale Cose Nostre su RAI 1

Foggia, 08 luglio 2020. Nuova puntata su Rai 1 di “ Cose nostre “, “programma che racconta la storia e la vita di donne e uomini che si sono opposti alla violenza cieca delle mafie pagando un prezzo molto alto senza mai smettere di fare il proprio dovere. Storie di giornalisti, di manager pubblici e testimoni di giustizia“. Torna “Cose nostre” e torna nuovamente in Rai la “avvenuta il 9 agosto 2017 e che provocò la morte di 4 persone.

“Cose Nostre” è un programma ideato dalla giornalista Emilia Brandi, curato dalla regia di Raffaele Maiolino e scritto da Vincenza Berti, Federico Lodoli, Carlo Puca e Sergio Leszczynski.

“Oggi, mercoledì 8 luglio, su Rai1 alle 22, ‘Cose Nostre’ ha presentato dunque uno speciale sulla storia dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, trucidati da killer spietati della mafia garganica. Luigi e Aurelio, due contadini onesti, come ogni giorno erano a lavorare nei campi. Una mattina d’estate vennero inseguiti per centinaia di metri e uccisi. La strage del 9 agosto del 2017 nei pressi della stazione dismessa di San Marco in Lamis, in cui morirono anche il boss Mario Luciano Romito, vero obiettivo dell’agguato, e suo cognato, accese improvvisamente i riflettori su quella che viene chiamata la quarta mafia”. “Una mafia antica che da rurale e pastorale si è arricchita attraverso la rotta balcanica con il traffico di armi e droga fino a infiltrarsi negli appalti pubblici e a condizionare l’economia dell’intero territorio“.

Nella precedente puntata di “Cose Nostre”: la faida dei Ciavarella e dei Tarantino (anni ’90), l’omicidio Marcone (31.03.1995), l’omicidio Panunzio (06.11.1992), i delitti degli anni ’90 della “società foggiana”, i maxi processi tra la fine degli anni ’90 e il 2000.