Scomparsa star di ‘Glee’ Naya Rivera

(agi). L’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura ha mandato una squadra di sub alla ricerca dell’attrice 33enne, nota per il ruolo di Santana Lopez, cheerleader del liceo dove è ambientata la serie televisiva in cui ha recitato per sei stagioni.

Ieri aveva noleggiato una barca e aveva portato il figlio Josey di quattro anni sul lago Piru, a nord-ovest di Los Angeles, poi aveva postato su Twitter una foto di lei con il bambino e la frase “solo noi due”. Il piccolo – ritrovato addormentato sulla barca col giubbotto di salvataggio da un villeggiante che ha lanciato l’allarme – ha raccontato che la mamma “si è tuffata in acqua e non tornata indietro”. (AGI)