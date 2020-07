Roma, 09 luglio 2020. Incidente fatale in autostrada per una giovane coppia, di nazionalità tedesca., all’altezza di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). Ferita gravemente anche una coppia che viaggiava sull’altro veicolo.

“Lo scontro sarebbe avvenuto in un tratto a doppia corsia. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale”. Lo riporta Il Messaggero.