Foggia, 09 luglio 2020. Il cantautore, studioso e ricercatore della tradizione popolare scrive al sindaco Landella perché Mateo Salvatore, della cui poetica è custode e di cui è stato grande amico, gli dedichi una piazza. Lo fa con il suo solito stile pungente, mescolando riferimenti musicali e storici, “Preferite Benso Conte di Cavour o Matteo Salvatore?” “La storia non si può fermare a Vittorio Emanuele, non accontenta nemmeno i nostalgici monarchici” . Prima del Covid, due artiste di Santeramo in Colle (Ba)espressero il desiderio di omaggiare la sua casa di Foggia con un murales. Poi la pandemia impedì di proseguire con la progettazione. Per Cavallo “che siano loro o altri artisti, l’importante è che si prenda un’iniziativa”.

Di seguito la lettera inviata al sindaco Franco Landella e, per conoscenza, a Renzo Arbore

“Scrivo a nome di un gruppo di uomini e donne che intendono dar meritata luce al poeta dei poveri cantastorie Matteo Salvatore attraverso la riconoscenza di una piazza o via della città di Foggia a lui intitolata.Come lei ben sa tante sono le metropoli nel mondo che riconoscono i loro poeti intitolandogli piazze o vie centrali al fine di esser città, che si presentano ai flussi turistici con una identità precisa riconosciuta nell’uomo che gli rappresenta.

Alcuni esempi Jorge Amado in Bahia Salvador (Brasile) Fernando Pessoa Lisbona (Portogallo). Museo del Flamenco Cristina Hoyo Siviglia (Spagna). In Puglia lungomare e statua a Polignano per mister volare il grande Modugno (amico di Matteo). La storia non può fermarsi a Cavour, Vittorio Emanuele etc. Che un viale sia ancora dedicato al monarca Re Vittorio Emanuele poi che ha aperto le porte al nazifascismo e alla persecuzione degli ebrei non fa onore alle città.

Non accontenterebbe neanche quella parte di nostalgici (se ancora ce ne fossero) irriducibili monarchici. In poche parole non ci fa onore. Diciamolo con tutta franchezza. Ci fa onore invece avere un nome che Italo Calvino definì “unica fonte di cultura popolare nel mondo e nel suo genere”.

È infatti nelle parole cantate di Matteo Salvatore che è racchiusa la nostra identità pugliese e di uomini del tavoliere. Matteo cantava la terra, la fatica, lo sfruttamento, la famiglia, la giovinezza, l’ infanzia e la bellezza della nostra campagna. E lo ha cantato nel mondo. Per cui possiamo definire il cantante un artista internazionale. Oltre alle varie tournée svolte in Canada e America. I suoi dischi sono stati venduti in Venezuela, Francia, Belgio, Germania etc. La invitiamo a farci trovar preparati alla impresa futura delle città metropolitane dove Foggia sarà il centro della grande unione dei suoi tanti paesi.

Il paese natio Apricena ha consegnato alla cittadella un contenitore culturale denominato Casa Matteo Salvatore. Facciamo sì che Foggia da lei rappresentata abbia una piazza in riconoscenza alla sua vita trascorsa in gran parte, tra Roma Foggia ed il suo Gargano”.