Unifg, Serviddio nuovo Direttore Dipartimento Scienze Mediche

“Il prof. Gaetano Serviddio è il nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia. Le votazioni si sono svolte il 7 luglio 2020 e il prof. Serviddio è stato eletto con 51 voti su 53 (1 scheda nulla e 1 scheda bianca, 59 erano complessivamente gli aventi diritto al voto), il docente concorreva come candidato unico. Ordinario di Medicina Interna, il prof. Serviddio è in servizio presso l’Università di Foggia dal 2006. Gli auguri di buon lavoro al neo direttore arrivano dal Rettore di prof. Pierpaolo Limone, dall’intera comunità universitaria e dal nostro network”. Lo riporta “ La Salute in Puglia”.