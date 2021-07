Cagnano Varano, morto ex sindaco Nicola Tavaglione

Cagnano Varano (Foggia), 09/07/2021 – “Avevo 16 anni, esattamente novembre 1992, per la prima volta sei entrato in scena come ci siamo entrati noi. Quasi 30 anni caro Nicola, più di un quarto di Secolo… Quante cose sono successe. Oggi non voglio piangere ma voglio solo ricordarti. “Noi non possiamo piangere”, dobbiamo agire, di te porterò per sempre la tenacia, la concretezza e il dono della semplicità.

Ciao Nicola Tavaglione. Ti voglio bene”.

Con immensa tristezza, ho appreso la notizia della scomparsa del Dottor Nicola Elia Tavaglione, ex Sindaco di Cagnano Varano, Consigliere e Assessore Provinciale. La sua tenacia, la sua concretezza, la sua lucidità ed il suo essere un vero combattente, sono doti che lo hanno sempre caratterizzato e che lo hanno accompagnato fino all’ultimo istante. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno avuto la possibilità di coglierne non solo capacità politiche, ma anche umane. A prescindere da quello che sia il credo politico, Cagnano Varano, oggi ha perso un enorme pezzo di storia oltre ad una grande personalità. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Cagnano Varano, le più sentite condoglianze a Bettina, Domenico, Rosella, Mariangela, Giulia e a tutta la sua Famiglia. Il Sindaco Michele Di Pumpo . . . Oggi pomeriggio dalle ore 15:00, nel rispetto delle normative anticovid19, sarà allestita la Camera Ardente nell’Atrio Comunale”.

Così l’attuale sindaco Michele Di Pumpo ha voluto ricordare l’ex sindaco di Cagnano Varano Nicola Tavaglione, morto ieri, all’età di 63 anni, sconfitto dalla malattia. Ha guidato tre volte l’amministrazione del comune garganico, eletto la prima volta nel 1997, ha vinto di nuovo nel 2010 e nel 2015.