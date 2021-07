Covid, 60 studenti pugliesi bloccati a Malta: Sindaco scrive a Di Maio ed Emiliano

Bari, 09/07/2021 – “Sono circa sessanta gli studenti italiani (tra di loro numerosi minori pugliesi, uno di Molfetta), a cui le autorità maltesi impediscono il rientro in patria nonostante siano risultati negativi al tampone.

Gli studenti fanno parte di un gruppo di circa 80 persone, tutte in vancanza studio, ventuno delle quali risultate positive al covid 19. Le autorità maltesi avrebbero trasferito tutti gli studenti, risultati negativi, in un hotel covid della città di Qawra, per un periodo di quarantena che dovrebbe terminare il prossimo 22 luglio.

Trattandosi di minori il Sindaco Tommaso Minervini, esprimendo forte preoccupazione, ha scritto al Ministro Luigi Di Maio e al Presidente della Puglia, Michele Emiliano, affinchè attivino tutte le procedure per consentire il rimpatrio dei soli ragazzi risultati negativi al tampone e far svolgere il periodo di quarantena nei propri comuni di residenza.