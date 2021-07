Pfizer aggiorna vaccino per variante Delta: sperimentazione ad agosto

Bari, 09/07/2021 – BioNtech e Pfizer hanno sviluppato un nuovo vaccino a Rna messaggero anti Covid-19 contro la variante Delta e vogliono verificarne presto l’efficacia. La sperimentazione, secondo quanto hanno informato i produttori, dovrebbe iniziare ad agosto. Il farmaco è stato adeguato e si è utilizzata l’intera proteina Spike con le mutazioni della variante Delta.

BioNtech e Pfizer hanno anche annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui Fda in Usa e Ema nell’Unione europea, l’autorizzazione per la terza dose del vaccino. Le autorità statunitensi, però, avrebbero già escluso la necessità di una terza inoculazione. In Europa si attende il parere dell’Ema, ma la commissione assicura che, in caso di via libera, le forniture sono garantite.

Intanto, secondo i dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità e provenienti dall’Anagrafe nazionale vaccini, le due dosi sono efficaci all’80% nel proteggere dall’infezione e fino al 100% nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età. I dati sono relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio.