DEU Foggia, FdI: “Il nostro sopralluogo spinge Costa a verificare”

Nota del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

“Diciamolo con franchezza: se finalmente un sottosegretario alla Sanità, in questo caso Costa, va a fare un sopralluogo al DEU di Foggia forse un po’ il merito è di Fratelli d’Italia che due giorni fa, mercoledì 7 luglio, ha acceso l’attenzione su una struttura sanitaria che da 13 anni aspetta di essere completata e ciò non avviene perché mancano 21 milioni di euro.

E noi su questo vorremmo richiamare l’attenzione del sottosegretario Costa, perché la sua visita non sia solo una passerella per i vertici dell’azienda ospedaliera e i politici di turno, ma perché dopo aver visto con i suoi occhi quanto la struttura sanitaria sia importante per un territorio, la provincia di Foggia – che è bene ricordare che è stato il più colpito dal Covid della Puglia, specie nella prima ondata – e una volta tornato a Roma, si faccia carico dei 21 milioni euro, evitando così l’operazione di partenariato pubblico-privato tantissimo vantaggiosa per il privato e decisamente sconveniente per il pubblico, ovvero per i pugliesi.

Facciamo due conti: per completare la struttura – di fatto il sesto piano – servono appunto 21 milioni di euro. La Regione non li ha e quindi con la delibera dellA.O. n. 65 del 1° luglio scorso, si dà corso ad un partenariato pubblico-privato con il quale ci si lega al privato per 10 anni e otto mesi a un costo di circa 170 milioni di euro, oltre IVA. Insomma, il privato – a fronte di 21 milioni che mancano oggi – di fatto in poco più di 10 anni intascherebbe una cifra che oscilla intorno ai 200 milioni.

E allora ci siamo dilettati e siamo andati in Banca e abbiamo chiesto quanto ci costerebbe fare un mutuo di 21 milioni, che avremmo nel peggiore dei casi ad un tasso del 4%, ipotizzando una rata semestrale, il direttore ci ha detto che il costo complessivo sarebbe di 25.865.821,61 euro, perché gli interessi sul capitale sarebbero 4.685.821,61. Cosa che molto probabilmente farà il privato che con un mutuo complessivo di circa 26 milioni di euro, avrà un ricavo di 144 milioni.

Rispondiamo subito all’obiezione che ci verrà sicuramente mossa: ma il privato, dopo aver completato il sesto piano, dovrà garantire il personale per il quale vengono già previsti e calcolati nella delibera suddetta 17,7 milioni di euro annui? E la risposta sta in altri conti – perché tutto è opinabile tranne che la matematica – la più grande azienda ospedaliera della Puglia, il Policlinico di Bari, la seconda (dopo Napoli) nel Sud Italia ha speso nel 2020 per il personale della Sanitaservice circa 23 milioni (comprensivi dei costi aggiuntivi dovuti al Covid, altrimenti sarebbero un milione in meno).

E allora il sottosegretario Costa eviti ai pugliesi quest’ennesima operazione finanziaria e sanitaria troppo costosa, il Covid è una tragedia, ma non facciamolo diventare una speculazione, abbiamo già un ospedale Covid in Fiera che sicuramente è all’avanguardia (e ci mancherebbe visto che è stato realizzato qualche mese fa), ma è abusivo e i costi da 9 milioni sono lievitati a 26. Tenuto conto che in quel momento non rappresentava la priorità in quanto quei posti letto potevano essere allocati in modo proporzionale in altri ospedali già funzionanti e quei milioni dovevano essere spesi per potenziare assistenza territoriale e domiciliare con il supporto della telemedicina.

Siamo convinti che, se fosse stata questa la strategia messa in campo, la Puglia avrebbe avuto il più basso tasso mortalità in Italia, invece è stato il più alto al Sud e nel Centro e in alcuni giorni anche d’Italia”.