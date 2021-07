Focolaio a Manfredonia, un genitore: “Perchè niente tamponi prima del viaggio?”

Manfredonia, 09/07/2021 – (radiocolonna) Green pass per andare a un matrimonio, ma per il viaggio di gruppo basta l’autocertificazione. Esempio eclatante di questo paradosso è il racconto di un idraulico romano sulla vacanza del figlio 17enne. Partito con un viaggio di gruppo organizzato da un tour operator, al ritorno a casa il ragazzo è stato contattato dalla Asl per sottoporsi a un tampone (poi risultato positivo), dopo che nel suo gruppo (circa 450 giovani) erano stati segnalati dei casi di positività al Covid.

“È tornato giovedì – ha raccontato il padre Gianni – dal soggiorno a Manfredonia e domenica, cioè dopo che ha partecipato ad aperitivi e incontri con amici, ci ha chiamato la Asl per comunicarci che nel suo gruppo di circa 450 giovani ci sono stati casi di positività al Covid, quindi si sarebbe dovuto sottoporre a tampone”. Risultato? Oltre alla famiglia anche tutti contatti diretti del ragazzo sono finiti in quarantena. “Perché – si domanda il padre – alla partenza i ragazzi non sono stati sottoposti ad un tampone per far emergere casi di positività, limitando i contagi?”. (radiocolonna)