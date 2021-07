Incendiata l’auto dell’assessore all’ambiente nel Foggiano

San Severo (Foggia), 09/07/2021 – (ansa) Un incendio, di origine quasi sicuramente dolosa, la notte scorsa ha distrutto l’automobile dell’assessore al verde e all’ambiente del Comune di San Severo (Foggia), Felice Carrabba, di 38 anni.

La Mini Cooper, era parcheggiata in Vico Porta Lucera, a pochi passi dall’abitazione dell’assessore.

Le fiamme hanno lambito anche un’altra auto, di proprietà di un avvocato, che era parcheggiata nei pressi della vettura di Carrabba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona: secondo quanto si è appreso, avrebbero ripreso due uomini cospargere con del liquido infiammabile l’auto dell’assessore e poi fuggire via. (ansa)

“Questa notte in San Severo un vile gesto nei confronti dell’Assessore Felice Carrabba, un ragazzo che ha deciso di dedicare il suo tempo, il suo entusiasmo, la sua voglia di fare alla sua comunità. Caro Felice in primis da amministratore ma anche da amico, sono certo che questo atto non fermerà il corso del tuo mandato fondato sul solco della legalità, vai avanti, anche la comunità della vicina Torremaggiore è con te…”