STATOQUOTIDIANO.IT, 09 luglio 2021. L’Italia è in festa. Siamo in finale. Forza Azzurri. Ora, per citare il grande Alberto Sordi, “bella a boiserie, bello l’armadio… bello, bello, bello tutto”… ma ci meritiamo veramente di vincere ?

Mi spiego. Chi scrive non ha mollato il Tricolore per sventolare la bandiera di San Giorgio. Chi scrive non ha improvvisamente cambiato idea sul fatto che l’Italia è il paese più bello del mondo e che i nostri ragazzi, che hanno bombardato le porte di mezza Europa, meritino di alzare al cielo quel trofeo che manca dal 1968. Sto parlando di noi, popolo italiano.

La passione italiana è un marchio di fabbrica che ci portiamo dietro, ovunque andiamo. Siamo un popolo di santi, poeti e navigatori. Ma questa passione si è trasformata, in delirio e violenza. Ecco perché aggiungo il termine distruttori.

Facciamo un “piccolo elenco” di quello che è successo in questi giorni di Italia vittoriosa. Oltre alla prassi (vetri frantumati, bidoni distrutti e qualche segnale stradale divelto) abbiamo: un fattorino buttato giù dal suo scooter, un seno palpato senza consenso, incendi, assalto ad un furgone della municipale, blocco di auto mediche, spari vari e qualche ferito. Aggiungiamo a questo cocktail amaro delle forze dell’ordine che sono insufficientemente intervenute, sia per lo scarso numero di uomini a disposizione, sia per la negligenza degli stessi.

Allora, questo è ciò che è successo in semifinale. Che cosa succederà se l’Italia dovesse vincere?

Nella migliore tradizione vittoriana, alcuni di noi prendono esempio dal racconto di Robert Louis Stevenson, “Lo strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde”: individui normali di giorno che la notte si trasformano in esseri malvagi. Qui non abbiamo la potente droga chimica che compie la trasformazione (anche se forse gli stupefacenti hanno avuto qualche ruolo), abbiamo la vittoria di una partita. Ogni gol segnato rappresenta la goccia di sonnifero che addormenta la ragione e genera mostri.

Mancano due giorni alla finale, 48 ore di tempo a disposizione per capire cosa possiamo o cosa dobbiamo fare. Vincere una partita non ci dà il diritto di comportarci come se fosse caduta una dittatura. Il calcio è uno sport, un gioco, e la nostra dignità non può essere sovrastata dalla perdita dei freni inibitori.

Non possiamo giustificare i nostri gesti per una vittoria. Soprattutto non possiamo credere veramente che i nostri comportamenti debbano obbligatoriamente essere compresi e accettati da chi purtroppo ne fa le spese. Ci dimentichiamo poi la ciliegina su questa torta scaduta: chi potrebbe essere, senza tanti dubbi, la prossima vittima di questa follia siamo proprio noi. Ma a differenza della mitologia, dove le Parche decidevano del destino di dèi e uomini, siamo noi gli artefici del nostro futuro, e possiamo decidere di essere Ragione o Distruzione.

Abbiamo tutto il diritto di festeggiare nel caso gli Azzurri sbaragliassero i Three Lions britannici, ma non abbiamo il diritto di creare il Caos, e trasformare la commedia in tragedia. Pagliacci docet. E se decidessimo proprio di compiere, ancora una volta, questa trasformazione, la domanda ritorna, affilata e precisa: Italiani, meritiamo di vincere ?

A cura di Piercosimo Zino