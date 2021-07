Manfredonia, Patrizia Impagnatiello: “Perdono è riaccogliere”

MANFREDONIA – 9 LUGLIO 2021 – Continua il percorso di Patrizia Impagnatiello, autrice del libro “Partorire la differenza – Storia di una nascita e di una rinascita”, ospite ieri sera del gruppo di lettura “Tempo di Libri”, nato dalla libreria “La pancia della balena”, alla Lega Navale di Manfredonia.

Una serata calda e rinfrescata dal mare. Ha moderato l’evento la Professoressa Eleonora Petrangelo, Ambasciatrice della lettura del Centro per il Libro e la Lettura. In una personale divisione che prende le varie anime del libro, quasi fosse “L’istruttoria” di Weiss, la Prof.ssa Petrangelo legge vari brani del libro in un percorso dantesco. Un libro definito da lei stessa un’esplorazione, vero, dalla scrittura raffinata col giusto mix di narrazione, talmente poetico che arriva al cuore e assolutamente potente. Un libro scritto con coraggio, che si dà risposte scomode, in cui possono emergere interrogativi sepolti nel lettore, una lettura che può essere catarsi.

Patrizia non è parca di pensieri nuovi e riesce a rendere unica la serata. Si comincia dalla spiegazione dell’origine del titolo “Partorire la differenza” ispirato dalla filosofa francese Luce Irigay, riprendendo parte del suo “pensiero della differenza“, differenza e amore tra uomo e donna: non si deve lasciare spazio all’analfabetismo funzionale ma cercare di andare incontro all’altro, ascoltarlo, facendo tesoro di quella distanza.

Patrizia, il cui desiderio di scrivere il libro è stato più forte del coraggio, parla di perdono. O anche, parla della capacità di perdonare. Innanzitutto chiede perdono a suo figlio, gesto che, secondo lei, dovrebbero fare tutti i genitori. Definisce il perdono come il riaccogliere qualcuno che ha mentito, non sapendo se lei sarebbe capace di farlo. Entra qui, finalmente, la figura del marito, a cui lei riconosce la capacità di perdonare, un padre fantastico che si è fatto più presente dopo la lettura di questo testo. Un marito, un padre, un amante, uniti da quell’amore vero che si vive giorno per giorno.

Il successo più grande, ammette l’autrice, è quello di aver fatto e fare da risonanza ad altre donne, che hanno partorito bambini con una “differenza” (come il piccolo Vincenzo, figlio di Patrizia, nato con la Sindrome di Down), o anche madri e padri che non avevano la forza di ammettere l’oscurità che si può celare dietro ad un lieto evento come quello della nascita.

Alla fine della serata, con una partecipazione incredibile, Patrizia si concede agli autografi dei libri, alle foto, ai pensieri dei lettori. La Professoressa Petrangelo, sotto nostra domanda, ammette che vorrebbe che il pubblico e il privato collaborassero affinchè la lettura fosse quanto più possibile diffusa tra le giovani e meno giovani menti, in una terra che narra storie e che aspetta solo di essere ascoltata.

A cura di Piercosimo Zino