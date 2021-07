Metta: “Mai chiesto un bicchier d’acqua, a Foggia tenevate quello che tenevate”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 09 luglio 2021. Franco Metta ha ringraziato “L’Altra Italia” che ha deciso di sostenerlo nella nuova candidatura a sindaco. Si presenta, prima di ogni video sul tema amministrativo, come “uscente e ricandidato”. Merafina, responsabile regionale della segreteria tricolore, motiva il suo appoggio perché “è un politico capace, onesto, utile alla comunità”.

Oggetto dell’ultimo video dell’ex primo cittadino di Cerignola è “il bicchiere d’acqua”. Racconta che un imprenditore di importanza nazionale, un’eccellenza nazionale, parlando con alcuni giudici della Procura di Foggia, disse di lui: “Metta non mi ha mai chiesto nemmeno un bicchiere d’acqua”. Poi commenta dicendo che questo non lo inorgoglisce, non è un merito, “a casa mia è il minino indispensabile, è obbligatorio”.

E’ la premessa che l’imprenditore avrebbe fatto ai giudici che lo inquieta: “So che non vi farà piacere”, del fatto cioè che non ha mai chiesto neppure un bicchiere d’acqua, e si domanda: “Perché non dovrebbero compiacersi di una persona onesta, seria, che ha fatto arrestare quelli che hanno portato una tangente per comprarsi quel sindaco? Li ha denunciati e li ha fatti arrestare… Tenevate quello che tenevate al Comune di Foggia…Non mi risulta che l’episodio si sia ripetuto da altre parti, vuol dire che la corruzione l’hanno smantellata dato che nessuno più ha rinunciato”.