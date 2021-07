“Metti un libro in valigia”, iniziativa la biblioteca ‘Magna Capitana’

Tour estivo di promozione della lettura “Metti un libro in valigia” della Biblioteca dei Ragazzi con valigie, di legno colorato, con rotelle, belle anche da utilizzare per allestire uno spazio di lettura.

Dopo la visita a Mattinata e a San Marco La Catola, dove bambine e bambini hanno ascoltato tante storie tratte da una selezione accurata di libri del patrimonio di libri della Magna Capitana, la valigia resterà per un mese nei cinque comuni dove farà tappa.

A Mattinata, grazie al Comune e ai volontari di “Nati per Leggere”, sono stati organizzati momenti di lettura e contestualmente, è stato possibile prendere i libri in prestito. A San Marco La Catola la biblioteca temporanea ha avuto come location eccezionale la Casa per la vita “Brecciolosa”, struttura residenziale socio-sanitaria per persone con difficoltà psicosociali, già protagonista del progetto di lettura a distanza dal titolo “Ci vuole un fiore: letture gentili”, curato dalla medesima biblioteca.

“Un’occasione- commentano i responsabili del progetto- che ha come scopo quello di coinvolgere gli ospiti in modo attivo e partecipativo, creando relazioni con il tessuto sociale del luogo. Saranno gli ospiti della struttura a gestire il prestito e il rientro dei libri”

Le tappe del giro estivo fra mari e monti continuano. Il 12 luglio si torna al mare, e precisamente a Marina di Lesina, in cui, grazie alla collaborazione con il comune e all’associazione di lettori volontari Nati per Leggere “La compagnia delle fiabe”, si terranno le letture ad alta voce e si gestiranno i prestiti. Si torna in montagna il 14 luglio sui Monti Dauni, a Deliceto.

Il 17 luglio, restando nei Monti Dauni, il gran finale a Orsara di Puglia, Data che coincide con il fine settimana di “Orsara in Fiore”. I libri saranno letti in un ciclo di appuntamenti di lettura ad alta voce, che si svolgeranno ogni sabato pomeriggio fino al 24 agosto.