Omicidio Donato Monopoli “All’udienza si parlava di caldo e di mare”

Non sappiamo cosa è successo o cosa succederà ma noi continuiamo ad avere fiducia nella GIUSTIZIA così come ti abbiamo insegnato. Ti abbiamo cresciuto, vi abbiamo cresciuto con tanti sacrifici sempre nel rispetto della vita umana… pensiamo che sia il principio che debba regolare ogni legge e le parole che vengono utilizzate hanno il loro peso.

Ieri abbiamo dovuto sentire dopo che il giudice stava cercando la prima data utile per la nuova udienza il 22 luglio, commentare che in quel periodo fa caldo… dobbiamo andare al mare...davanti ad una mamma che ha perso un figlio, quel mare che tu non potrai più vedere. VOGLIAMO RISPETTO PER TE E PER NOI. UMANITÀ e RISPETTO…”