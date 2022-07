Cade da barella pronto soccorso e muore dopo giorni, 8 indagati

(ANSA) – LECCE, 09 LUG – La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte di un’anziana di 74 anni di Scorrano morta lo scorso 3 luglio in seguito ad una caduta dalla barella del Pronto soccorso dell’ospedale dove era stata portata lo scorso 27 giugno per scompensi cardiaci.

Nel fascicolo d’inchiesta compaiono otto persone indagate.

Si tratta di due medici, quattro infermieri e due operatori sanitari in servizio nel reparto in quel momento.

L’ipotesi di reato, responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. L’anziana in seguito alla caduta, avvenuta mentre era sola, avrebbe subito una lesione del midollo spinale e la frattura della seconda e terza vertebra della cervicale. L’inchiesta è partita in seguito alla denuncia dei familiari. Il magistrato inquirente Maria Vallefuoco ha disposto l’autopsia che sarà fatta nei prossimi giorni. (ANSA).