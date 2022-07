Consiglio nazionale M5s, il primo da Foggia è Giovanni Quarato

Statoquotidiano.it, 9 luglio 2022. Si è concluso il primo turno elettivo regionale per il delegato circoscrizionale che farà parte del Consiglio Nazionale M5s. Passano alla seconda fase Giulia Cazzorla, di Monopoli, consigliera comunale con 384 voti, prima classificata e Salvatore Trevisi, di Lecce, con 331 voti.

“Il ruolo di delegato territoriale non è retribuito, ed il motivo che mi ha spinta a candidarmi è stato il desiderio di contribuire attivamente alla rinascita del MoVimento a partire dal lavoro di ognuno di noi”, ha commentato Cazzorla. Martedì, con la seconda votazione, si eleggerà il delegato che rappresenterà la circoscrizione del sud.

La classifica finale dei delegati territoriali, per quanto riguarda la Capitanata, vede fra le donne Nunzia Palladino (consigliera di S. Giovanni Rotondo) con il miglior punteggio e, fra i candidati uomini, con 151 voti Giovanni Quarato, attivista pentastellato e presidente di Capitanata 2050. Il secondo, con 119 voti è il senatore Marco Pellegrini.

“Se consideriamo che per me è stata la prima esperienza da candidato con voto on line- dice Quarato- e che vi erano molti candidati e poco tempo per organizzare una concreta campagna elettorale, posso ritenermi più che soddisfatto. Sapevo che era praticamente impossibile passare il turno, ma se tutta la provincia di Foggia avesse puntato su un unico candidato, concentrando le proprie energie, ce la si poteva fare: serve maggiore coesione e strategia territoriale”.

Circa il voto aggiunge: “Molti non hanno potuto votare in quanto non riescono ad aggiornare il proprio profilo, oltre ad avermi rappresentato la loro delusione per un Movimento che spesso non ha mantenuto le promesse (e le premesse) che lo avevano reso così popolare. La periferia della nostra provincia si è sentita lontana e poco coinvolta dall’attivismo in questi anni. Serve un’azione coordinata per riprendere a crescere. Ora con maggiore consapevolezza possiamo proseguire la strada segnata, è un’iniezione di fiducia che ci dà il coraggio di affrontare nuove sfide”, conclude Quarato.