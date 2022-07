Forza Italia: “Fermiamo il declino dell’ospedale di San Severo”

San Severo (Fg), 9 luglio 2022 – Di seguito il comunicato diffuso da Forza Italia San Severo, riguardante la situazione dell’ospedale sanseverese :

Fermiamo il declino dell’ospedale di San Severo. Forza Italia dice basta alle promesse inutili. Le forze politiche di centrodestra avvertono il dovere di assumersi la responsabilità di porre un freno ad una certa politica del centrosinistra che sta portando alla chiusura del nostro Ospedale. I partiti di centrodestra daranno vita ad un comitato permanente che, oltre a vigilare su tutti gli atti regionali riguardanti il nostro ospedale, si attiverà affinché al nosocomio sanseverese siano garantiti dall’Asl Foggia i livelli di personale sanitario previsti dalle norme in vigore.

Dobbiamo fermare a tutti i costi lo sfacelo della sanità locale creato da Emiliano e assecondato dall’amministrazione Miglio che fa finta di schierarsi dalla parte dei cittadini salvo poi tacere sulle decisioni che stanno di fatto decretando la chiusura dell’Ospedale Masselli Mascia. Sono anni che ogni tre mesi il nostro ospedale registra una novità: prime con la maternità, e in quel caso e arrivo promesse a vuoto, poi con l’ortopedia che fanno scappare il primario dopo aver fatto il concorso, poi Ginecologia e così via. Basta!

Bene hanno fatto i consiglieri comunali di opposizione a sollevare il problema. Pertanto abbiamo deciso di dare vita a breve ad un comitato tecnico politico che avrà come unico obiettivo il ripristino per l’Ospedale sanseverese del ruolo di riferimento per la sanità per le popolazioni di tutto l’Alto Tavoliere.

Il coordinamento cittadino

FORZA ITALIA