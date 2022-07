Manfredonia nel Pallone. Storia critica del calcio sipontino (1973-1991), vol III

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 09 luglio 2022. Può sembrare anacronistico che in volume nel quale si tratta di calcio, possa apparire l’immagine del pontefice che prega presso l’icona della Madonna SS.ma di Siponto, nella cattedrale di Manfredonia (e presso i nostri santi del Gargano, San Pio e San Michele).

Così non è; il volume, in effetti, è la cronaca degli avvenimenti che hanno caratterizzato dal 1973 al 1991 la vita della comunità sipontina.

Sfogliando le pagine, senza fretta, quasi a gustare con piacevolezza una leccornìa, si ha lo sgranarsi di una corolla, per cui l’attività sportiva si trasfonda nella vita socio-economico-politica e viceversa. E specie oggi, per i tempi che corrono, la realtà è storia e le attività umane sono loro stesse soggetti di storia.

Ed allora, molti sipontini, e non, ritroveranno gli anni della loro gioventù, gli anni dei loro impegni sportivi, gli anni dei loro sogni di gloria, e come giocatori e come allenatori. Non solo; ma molti esponenti dell’imprenditoria locale, ancora viventi, potranno congratularsi con se stessi per le energie fisiche e per gli sforzi economico-finanziari profusi per vedere emergere la squadra del cuore.

La silloge è ricca di foto, di numeri, di classifiche e di quanto altro che può essere visionato criticamente in merito all’attività sportiva di 19 anni, e non è poco. Gli avvenimenti, poi, che hanno caratterizzato questo particolare periodo storico della vita sia cittadina e sia nazionale, sono esposti con obiettività, ponendo a confronto le differenti opinioni, che pur si sono manifestate.

Il volume, quindi, nella sua terza sequenza, è la continuità di quanto elaborato finora dall’Archivio Storico Sipontino, proponendosi di manifestare ancora, negli anni futuri, quanto è accaduto a Manfredonia, nella buona e cattiva sorte.

Il prossimo appuntamento con la footballogia locale è fissato a Gennaio 2023 con il quarto ed ultimo volume dal 1992 al 2022, implementato da un appendice riguardante tutte le statistiche della beneamata formazione sipontina. Con questo quarto volume l’Archivio Storico Sipontino si congederà dalle pubblicazioni calcistiche demandando ad altri appassionati il compito di narrare le vicende dell’ars pedatoria nostrana.

Ritornando al terzo volume, le copie sono andate tutte esaurite, sono state ristampate delle altre che saranno distribuite presso le librerie Tuppi e Centofiori di Manfredonia a partire dal 18 Luglio. Per chi volesse contattare gli autori, la mail è: redazionemanfredonia@libero.it.

Si coglie l’occasione per ringraziare le persone e le aziende che hanno collaborato alla realizzazione del libro: Tre Fiammelle, De Nittis Group, Tipografi Dauni, Gruppo Di Fiore, Guglielmi navalmeccanica, Sea Shell, Minami, Panificio San Pio, Crema e Cioccolato, Bar Gatta, In Piazzetta, Bruno De Rienzo Parrucchiere, Mangiamoci, Pro Loco Manfredonia, Ok Gomme.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 09 luglio 2022