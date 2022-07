Manfredonia: nuovo presidente Di Benedetto, direzione generale a Vitulano

Manfredonia (Fg), 9 luglio 2022 – La società biancoceleste ufficializza, dopo l’ingresso nel board dell’ex patron del Di Benedetto Trinitapoli, la sua carica a Presidente del Manfredonia Calcio 1932.

“Un ulteriore riconoscimento che mi rende felice e orgoglioso del mio ingresso in questa società e allo stesso tempo un ulteriore impegno, per una piazza unica per calore e passione, con tante potenzialità, che potrà crescere ancora in maniera esponenziale in campo e fuori”: ha dichiarato il neo presidente.

Designato anche il direttore generale, Angelo Vitulano, per la prossima stagione, a cui si affidano obiettivi importanti, per raggiungere i traguardi alti e sfidanti definiti da Di Benedetto. Giovane imprenditore sipontino con un grande amore per la maglia biancoceleste e con una lunga storia nel settore giovanile.

Dunque, obiettivi ben chiari e definiti: la serie D come faro e il raggiungimento dei playoff come base minima. Il progetto è quindi entrato nel vivo e anche la programmazione per la stagione è a buon punto. A breve la designazione del mister, mentre già si lavora a costruire una squadra forte e competitiva.