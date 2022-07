Tanti auguri a Lino Banfi, ambasciatore della Puglia nel mondo

Foggia, 9 luglio 2022 – Tanti auguri al grande Lino Banfi. che oggi compie 86 anni.

Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria, attore, comico, sceneggiatore ed ex cabarettista italiano, nasce ad Andria (BT) il 9 luglio del 1936.

Trascorre l’infanzia nel sito archeologico di Canosa di Puglia attorniato dall’amore della sua famiglia estremamente cattolica che cerca di dirottarlo sempre più verso la Chiesa. Lino è però animato da un contagioso entusiasmo e da una irrefrenabile curiosità che lo portano ad avventurasi nel mondo dello spettacolo. Comincia a lavorare come cantante negli eventi pubblici e in qualche festa privata della sua amata città.

Il suo esordio nel cinema risale al 1960 col film Urlatori alla sbarra, in cui fece una breve apparizione. Dal 1964 recita piccole parti nei film di Franco e Ciccio come I due evasi di Sing Sing, 002 Operazione Luna, Due marines e un generale, I due pompieri, Riuscirà l’avvocato Franco Benenato a sconfiggere il suo acerrimo nemico il pretore Ciccio De Ingras?, o nei film di Alighiero Noschese ed Enrico Montesano, come Il furto è l’anima del commercio!?…, Io non spezzo… rompo e Boccaccio.

Comincia così a farsi conoscere e nel 1973 esordisce come protagonista nel film Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia, che lo porta al grande successo.

Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici e lavorato con alcuni noti registi del cinema italiano, quali Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci.

Insieme a Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani, è ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni settanta e ottanta.

Ha raggiunto la popolarità con pellicole cinematografiche che lo hanno visto protagonista o co-protagonista come Vieni avanti cretino, L’allenatore nel pallone, Al bar dello sport, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, per poi dedicarsi prevalentemente a fiction televisive come Un medico in famiglia.