Fatone: “Paludi Sipontine. Elisabetta Santoro ha rinunciato all’incarico”

Manfredonia – “In riferimento alla nota vicenda dell’incarico professionale conferito all’Ingegnere Elisabetta Santoro in qualità di supporto al dirigente del VI Settore del Comune di Manfredonia per l’espletamento delle attività istruttorie relative alla ‘Legittimazione Demanio Paludi Sipontine’, a seguito di ulteriori verifiche si è appurato che il tecnico in questione, con propria nota scritta di marzo del corrente anno, ha dichiarato la propria incompatibilità e la conseguente rinuncia ad espletare l’incarico per la pratica n.2452/2018 relativa all’immobile di proprietà del sindaco.

Fedeli alla ricerca della verità e alla correttezza delle azioni politiche, si prenda atto di quanto sopra”.

Lo dice in una nota il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Fatone.