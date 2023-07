Foggia, spreco alimentare: chili di pane gettato nei cassonetti

Foggia – “L’immagine che si propone in una città difficile come Foggia, in piazza del Carmine vecchio, alle spalle della chiesa di San Pasquale, vicino ai cassonetti dell’immondizia: uno spettacolo scabroso che attira solo i cittadini anziani…Pagnotte e panini buttati per terra come se fosse immondizia…”.

A commentare le due fotografie è Monica Sales, aggiungendo: “Vedo ancora una mamma a Napoli con 2 figlie piccole da difendere, era il 1942/43 durante la seconda mondiale, la mamma tiene tra una mano la piccola pistola, il marito componente della polizia fascista, prima di andare al suo lavoro di guerra le dice…”se qualcuno cerca di entrare con la violenza spara…proteggi le bambine”. Nell’altra mano una coperta all’interno pane guasto, quasi vecchio pieno di muffa e di vermi…Prima di mangiare i resti malfermi di pane, la mamma levava ad uno ad uno i vermi, per poter spolverare la muffa e tirarla via…un pasto di fortuna una ricchezza enorme che si doveva dividere con i più poveri. Si perchè la mamma con le 2 figlie non era povera, ma era il periodo storico povero e disgraziato. Adolf Hitler disse: “Quando si inizia una guerra non si sa mai come va a finire…E’ come entrare in una stanza buia””.

Prosegue dicendo: “Mi viene da piangere a raccontare questa storia, ancora di più vedere quel pane buttato per terra come se fosse m.a di cani…Che Dio ci perdoni e ci difenda da noi stessi…Nell’epoca del sorriso facile il pane grazia di Dio…si butta fuori dai cassonetti…Tutto si paga. Anche il bordo della pizza che non mangiamo, perchè è troppo duro per i nostri gentili dentini…Un particolare è la croce che si vede su un pagnotta, un simbolo che accompagna il pane prima di essere infornato. Che si fa a fare? Amen”.