Renzi, Stellato: “Assoluzione genitori ristabilisce verità”

Roma – “L’assoluzione, in via definitiva, dei genitori di Matteo Renzi ristabilisce finalmente la verità e mette fine ad un calvario. Non cancella, tuttavia, le sofferenze, le accuse e la gogna mediatica per cui, oggi, detrattori e giustizialisti dovrebbero chiedere scusa”.

Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale pugliese di Italia Viva.

“Abbraccio Matteo e la sua famiglia – prosegue Stellato – finalmente liberi da accuse e addebiti disonoranti.

Tutta questa vicenda non può che motivarci, ulteriormente, nelle nostre battaglie di civiltà e libertà.

Per un futuro in cui nessuno pensi più di ricorrere alle aule di giustizia per abbattere gli avversari politici, in cui il garantismo sia il pilastro incrollabile del confronto politico e della convivenza civile”.

