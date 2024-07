Cagnano Varano, ambulanti del mercato quindicinale in agitazione - Fonte: Vocedelgargano.com

Gli ambulanti del mercato quindicinale di Cagnano Varano sono in agitazione, come riportato in una nota inviata a Vocedelgargano dall’ANA-UGL.

La Questione del CUP

L’associazione sindacale ANA-UGL denuncia un’ingiustizia riguardo l’applicazione del CUP (Canone Unico Patrimoniale). “Abbiamo avuto vari incontri con l’amministrazione di Cagnano Varano,” si legge nella nota, “in particolare con il vice-sindaco Mosca, che ci aveva promesso una corretta applicazione della legge. Tuttavia, questa promessa è stata disattesa, ignorando anche le raccomandazioni del Prefetto Valiante di attenersi alla legge”.

La Tariffa Contestata

La disputa verte sulla tariffa applicata, che per legge dovrebbe essere di €0,60 al metro quadrato, mentre quella effettivamente applicata è di €1,20 al metro quadrato. L’associazione ANA-UGL, rappresentata dal Presidente provinciale Raffaele Cristinziano, auspica un ravvedimento da parte del Comune di Cagnano Varano, altrimenti si vedrà costretta a rivolgersi al Giudice di Pace. L’associazione è comunque disposta a riaprire il dialogo con l’amministrazione comunale per rinegoziare la tariffa.

Lo riporta Vocedelgargano.com