Foggia. Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio all’incrocio tra viale Fortore e via Guglielmi, coinvolgendo un’automobile e una moto. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il motociclista, rimasto ferito nello scontro, al pronto soccorso dell’ospedale più vicino. Al momento, le sue condizioni di salute non sono state rese note.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il sinistro sarebbe avvenuto poco dopo le ore 15:00. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro la moto, che procedeva in direzione opposta. L’urto è stato talmente forte che il motociclista è stato sbalzato dal mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, i soccorsi sono giunti tempestivamente. Il personale medico del 118, dopo aver stabilizzato il ferito sul posto, lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e cure. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.