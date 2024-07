Foggia, parchi giochi abbandonati, il Comune corre ai ripari

Il Comune di Foggia ha avviato l’elaborazione di un “Piano dei parchi giochi” in collaborazione con associazioni di genitori e realtà che promuovono l’inclusione delle persone con disabilità. L’obiettivo è riqualificare i parchi giochi comunali, riparare e sostituire le attrezzature danneggiate o obsolete, installare strutture moderne accessibili ai bambini disabili e migliorare la manutenzione e gestione, con particolare attenzione alla sorveglianza e sicurezza.

Sopralluoghi e Interventi Immediati

In risposta alla segnalazione della “Gazzetta” e un’interrogazione di Fratelli d’Italia, il Comune ha iniziato i sopralluoghi nei parchi giochi recintati di Villa Comunale, quartiere CEP e San Pio X. L’assessore all’Ambiente e ai Parchi, Lucia Aprile, e il consigliere comunale con delega ai parchi gioco, Francesco De Vito, hanno deciso che la sostituzione delle attrezzature non funzionanti sarà la priorità.

Valutazione e Pianificazione

Francesco De Vito ha annunciato una ricognizione approfondita dello stato delle aree verdi e delle risorse disponibili. Questo permetterà di avere una visione complessiva delle zone attrezzate per il gioco e il tempo libero dei bambini, consentendo di stabilire le priorità degli interventi. La condizione attuale dei parchi giochi, risultato di anni di abbandono e incuria, necessita di interventi urgenti e lavori programmati per una riqualificazione efficace.

Importanza delle Aree Giochi Recintate

A Foggia, i parchi giochi recintati sono tre, situati in Villa Comunale, quartiere CEP e San Pio X. Questi spazi sono essenziali, specialmente durante l’estate, offrendo luoghi sicuri e protetti per bambini e famiglie. La loro piena fruibilità migliora la qualità della vita per tutte le fasce d’età.

Interventi nelle Aree Periferiche

Anche i parchi giochi non recintati, inclusi quelli nelle periferie e nelle borgate, necessitano di manutenzione e riqualificazione. De Vito ha dichiarato che saranno programmati incontri con le associazioni per definire le priorità degli interventi in queste aree. Il lavoro necessario è impegnativo e non può essere ulteriormente rimandato.

Riconoscimento delle Carenze Passate

L’amministrazione Episcopo riconosce il tempo perso nei primi mesi del suo mandato, che avrebbe potuto essere dedicato a un monitoraggio attento dei parchi giochi. Le problematiche attuali derivano da una lunga storia di gestione inefficace, sia sotto l’amministrazione Landella che durante la gestione dei commissari straordinari, i quali hanno anche perso i finanziamenti del PNRR destinati alla Villa Comunale di Foggia, il giardino storico più antico e grande del sud Italia dopo Villa Floridiana di Napoli.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it