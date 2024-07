Scopriamo le dieci spiagge più belle del territorio barese. A Bari e provincia i turisti possono godersi uno splendido litorale caratterizzato da un mare cristallino e da piccole insenature di sabbia, strette fra scogli e caratterizzate da un territorio frastagliato. Per raggiungere agevolmente ogni punto del territorio vale la pena pensare al noleggio di una vettura, completando le operazioni direttamente all’arrivo in aeroporto.

Il litorale barese fra calette gioiello e spiagge dall’arenile sabbioso

La costa barese offre atmosfere davvero straordinarie. Fra borghi depositari delle antiche tradizioni e il meraviglioso mare dalle trasparenze limpide, il litorale si snoda fra tratti rocciosi e insenature che svelano calette gioiello, e tante spiagge dall’arenile sabbioso e morbido.

Chi valuta di trascorrere una vacanza a Bari, e non intende rinunciare al mare, potrà godere di un intero tratto di costa, che si snoda dal sud di Manfredonia per arrivare sino alla zona di Monopoli e Mola di Bari, abbracciando diversi comuni e un territorio costiero di circa 30 chilometri.

Dove andare al mare? Scopriamo le dieci spiagge più belle del litorale barese

Ma quali sono le spiagge più belle del circondario barese? Avvalendosi di una interessante top ten, ricca di consigli e proposte, sarà sicuramente facile scoprire un mondo marino di assoluto pregio.

Pane e Pomodoro la spiaggia urbana tanto cara ai baresi

Senza allontanarsi troppo dal centro del capoluogo, si può arrivare al mare e sfruttare le potenzialità di Pane e Pomodoro la spiaggia urbana facilmente raggiungibile da chi abita in città. Tanto amato dai baresi l’arenile si presenta come un’immensa distesa di spiaggia assolutamente libera, fruibile da tutti indistintamente senza costi di servizio.

Torre a Mare la spiaggia rocciosa e fortificata

A distanza ravvicinata dal centro città di Bari troviamo la spiaggia di Torre a Mare, con una ricca presenza rocciosa e una particolarissima fortificazione circostante, che ne identifica il soprannome: bunker.

Lama Monachile, lo scorcio marino più suggestivo di Polignano a Mare

A pochi passi dal capoluogo si può godere di un autentico gioiellino ovvero la spiaggia Lama Monachile, punta di diamante di Polignano a Mare. Stretta fra le scogliere, dove fanno bella mostra di sé le casette di Polignano, la spiaggia vanta indiscusse suggestioni, una distesa di ciottoli e un fondale marino dalle immediate profondità.

Lido Azzurro la perla di Giovinazzo

Uno spazio breve divide il centro storico di Giovinazzo, comune a nord di Bari, dalla spiaggia di Lido Azzurro, accoccolata in un’insenatura dalle piccole proporzioni ma di bellezza ineguagliabile. La proposta si rivela ideale per le famiglie con bimbi al seguito, soprattutto perché lo stabilimento balneare è ricco di servizi di qualità e di ogni genere di comfort.

Torre Cintola la spiaggia libera a sud di Monopoli

Chi sceglie di spingersi verso Monopoli potrà godersi la spiaggia libera di Torre Cintola, caratterizzata dall’avvicendarsi di insenature strette fra le alte rocce calcaree, caratteristiche della zona. Nell’area si insinuano cavità sabbiose capolavoro, create dall’uomo in seguito al prelevamento del tufo.

Cala Cerasa baia rocciosa e mare turchese

Sabbia fine e rocce contraddistinguono la spiaggia di Cala Cerasa, una baia dalle piccole proporzioni di cui si fregia il comune di Monopoli. A fare da contraltare alla terra ferma è un mare dalle sfumature turchesi. La spiaggia è assolutamente libera ma, chi lo desidera, può affittare lettini e ombrelloni negli stabilimenti balneari limitrofi.

L’insenatura di Cala San Giacomo fra ciottoli, sabbia e scogli

A nord ovest di Bari, nel comune di Molfetta, Cala San Giacomo si presenta in tutta la sua bellezza. La spiaggia, collocata all’interno dell’Oasi Naturale omonima, si stende fra le pieghe di un’insenatura dai tratti estremamente panoramici. L’arenile, caratterizzato da aree libere, presenta ciottoli, sabbia e scogli.

Cala Pietra Egea fra il verde della macchia mediterranea e l’azzurro del mare

Cala Pietra Egea è una spiaggia dai tanti contrasti. Situata nella frazione di Cozze, nel comune di Mola di Bari a sud est del capoluogo, alterna al verde della macchia mediterranea l’azzurro intenso del mare. L’arenile è connotato dalla presenza di scogli e ciottoli, ed è inserito in un caratteristico campo di fichi d’india.

Cala Incina e un fondale straordinariamente ricco di vita

Spiaggia di ciottoli e sabbia ghiaiosa Cala Incina è una proposta dalla natura selvaggia dislocata fra i territori di Monopoli e Polignano a Mare. La bassa scogliera è bagnata da un mare straordinariamente ricco di vita dove i sub, e gli appassionati di snorkeling, possono vivere esperienze affascinanti esplorando i fondali.

Capitolo, quando la spiaggia si presenta lunga e sabbiosa

Nel sud est barese le spiagge si presentano lunghe e sabbiose. Prova ne è la spiaggia di Capitolo, che si stende a breve distanza dalle bellissime masserie fortificate e dalle poderose torri costiere. La zona è la soluzione ottimale per chi desidera il divertimento allo stato puro, godendo dei numerosi locali collocati proprio di fronte al mare e dei servizi di qualità proposti dagli stabilimenti balneari, fiori all’occhiello della zona.

Come muoversi a Bari: la scelta dell’auto a noleggio

(nota stampa).