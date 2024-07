Nel corso delle epoche storiche della nostra civiltà si sono avvicendate diverse generazioni, ciascuna rappresentata da ideali e valori ogni volta differenti. Giovani che devono ciclicamente incarnare il futuro del Paese e di conseguenza assumersi il carico di una simile responsabilità onorandola al meglio. Tuttavia, specie negli ultimi anni, con il crescere dei vizi e delle forme di intrattenimento ed ozio tali giovani sembrano in parte aver smarrito quegli ideali e senso di responsabilità richiesti dalla collettività. In questo focus di carattere sociologico andremo per tanto a delineare le abitudini dei giovani nel 2024 confrontandoli col passato e cercando di tracciare una possibile prospettiva per il futuro.

I giovani ieri e oggi

Come spesso accade il passato determina il presente ma soprattutto il futuro di una società, e la storia da questo punto di vista insegna tanto. Ciò che siamo oggi e che saremo domani è strettamente correlato a quanto accaduto negli anni addietro. O perlomeno è importante capire bene cosa è stato per prevenire quel che sarà, specie in negativo. Un modo per correggere la rotta in tempo utile per prospettare un futuro sano della comunità. I giovani in questo discorso hanno un ruolo centrale, poiché incarnano come detto in premessa la società del domani. Una responsabilità non da poco dove i genitori e gli adulti in generale hanno anch’essi un ruolo chiave. Il nucleo familiare infatti è il primo elemento per impostare una crescita della gioventù che sia ottimale. Inoltre le figure genitoriali sono i modelli da seguire e i simboli di giovani del passato cresciuti attraverso esperienze e un vissuto significativo. Quindi un confronto tra ieri oggi e domani per delineare una prospettiva futura.

I vizi attuali dei giovani

Ciò che oggigiorno mina maggiormente la stabilità dei giovani e la conseguente possibilità da parte loro di seguire un percorso lineare di vita sono i vizi. Il gioco, il fumo, l'alcol, per non parlare della piega annosa delle droghe, raffigurano le minacce più importante che fanno da ostacolo al sano cammino dei soggetti in questione. In particolare l'uso delle sigarette sembra essere un consumo destinato a ripetersi nel tempo senza soluzione di continuità. Sono anni ormai che questo vizio è presente nella nostra società cosi come all'estero, e che non conosce fine. Esso oltre che inficiare la salute sottrae anche denaro e dunque benessere economico a chi ne fa uso. Un doppio danno che soprattutto nel caso dei giovani li pone in una condizione di dipendenza e ricerca costante di modi per procurarsi soldi utili all'acquisto. Un cane che si morde la coda e a cui è difficile porre rimedio se non generando un cambiamento mentale nell'individuo.

Il gioco e il web le altre abitudini dei giovani d’oggi

Altrei due elementi di disturbo nel cammino sano dei giovani verso la crescita e lo sviluppo psicosociale sono i social (strumento del web principale) e il gioco online. Il primo è un fenomeno emblema del 2024 dove i vari Instagram, TikTok, Threads, calamitano l’attenzione dei ragazzi di tutto il mondo asservendoli mentalmente. Anche qui si può parlare di dipendenza proprio come nel caso del gioco online. Una volta entrati nel mondo virtuale e in quello del gioco allo stesso modo si diventa succubi di questo contesto e appare quasi impossibile una via d’uscita. Abitudini negative da accantonare e dove un deterrente fondamentale in primo luogo devono essere proprio le figure genitoriali. Subito dopo poi la formazione accademica: non fine a sé stessa ma in grado di affrontare di petto anche queste delicate tematiche sociali.

Correggere le abitudini dei giovani odierni

Il modo migliore dunque per correggere la rotta sociale dei giovani di oggi è quella duplice della formazione accademica e familiare. Il nucleo in cui essi vivono quotidianamente in casa, e quello fuori della scuola, devono agire da deterrenti principali per sgominare quei vizi e forme d’ozio (consumo di sigarette, alcol, gioco online, social e cosi via) estremamente negativi per la crescita e lo sviluppo giovanile. I genitori e gli insegnanti quali modelli da seguire ed esempi a cui attingere per diventare persone migliori e dare sostanza alle comunità future con basi solide. (NOTA STAMPA).