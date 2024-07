Manfredonia. Nessuna indicazione, linea guida, se non quello di una rosa di nomi, 1 come “interno” (tra i consiglieri eletti) 1 come “esterno” (non eletto, non candidato o altri). Così, il neo sindaco La Marca si è rivolto ai partiti e ai movimenti della maggioranza (PD, CON, Progetto Popolare, Molo 21, Europa Verde – La Marca Sindaco, Manfredonia Civica) per la formazione della Giunta.

La mancanza di parametri forniti (età, genere, ruolo, competenza, esperienza, etc.) avrebbe lasciato perplessi referenti della maggioranza. Valutazione ipotetica: La Marca, consigliato dal suo staff, chiede alle liste che lo hanno sostenuto di fare il primo passo. Di scoprirsi. Di mettere sul tavolo i nomi ipotetici per gli 8 ruoli di Governo (7 assessori più il presidente del consiglio comunale). Una volta ricevuta la rosa dei candidati, con il suo staff, il sindaco formerà la Giunta. Cosa faranno poi i referenti della maggioranza? “Valuteranno di conseguenza”

La richiesta segue un primo incontro nell’aula consiliare del Comune e un altro con i segretarti delle liste. In precedenza, erano state analizzate 3 direzioni delle liste per formare la nuova Giunta. Una parte spingeva per la scelta degli assessori sulla competenza, anche ricorrendo a tecnici esterni, chi (il Pd) sul rapporto preferenze ottenute al primo turno – ruoli di governo (il Pd è stata la lista più votata al I turno, 5 i consiglieri espressi a oggi, 3 gli assessorati chiesti), chi ancora (in primis Manfredonia Civica) prediligendo una figura politica, di esperienza, anche se non meramente tecnica.

La Marca ha inizialmente ascoltato, senza esprimersi sulla direzione che sarà intrapresa, ora come detto chiede alle liste di fare il primo passo indicando un interno e un esterno da scegliere per gli 8 ruoli di Governo.