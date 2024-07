Premio di Eccellenza Pugliese all'Appuntato della Guardia di Finanza e socio ANFI Foggia Francesco D'Armiento

Foggia. Un riconoscimento di grande prestigio è stato conferito all’Appuntato della Guardia di Finanza Francesco D’Armiento, originario di Foggia e membro dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI) sezione di Foggia. D’Armiento, figlio di genitori entrambi foggiani, ha ricevuto il Premio di Eccellenza Pugliese per la sua brillante carriera nella scherma, culminata con la conquista della medaglia d’oro nella categoria “Assoluti”.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un’atmosfera di grande emozione e orgoglio all’interno del Padiglione Regione Puglia, ubicato presso la Fiera del Levante di Bari, uno degli eventi fieristici più importanti e storici del sud Italia. Questo contesto prestigioso ha ulteriormente valorizzato il significato del premio, che non solo celebra l’eccellenza sportiva, ma sottolinea anche l’importanza delle radici culturali e territoriali.

Alla cerimonia erano presenti figure di spicco del panorama nazionale e locale. Tra questi, il Vice Presidente Nazionale dell’ANFI, Avv. Antonio Maria La Scala, il Consigliere Nazionale per la Puglia, Comm.re Antonio Fiore, e il Presidente della sezione ANFI di Foggia, Angelo Cammarata. La loro presenza ha dato ulteriore lustro all’evento, dimostrando il forte sostegno e l’apprezzamento per l’impegno e i successi di D’Armiento.

Francesco D’Armiento è un esempio di come la dedizione, la disciplina e la passione possano portare a risultati straordinari. La sua carriera nella scherma è stata caratterizzata da sacrifici e duro lavoro, ma anche da innumerevoli soddisfazioni. La medaglia d’oro nella categoria “Assoluti” rappresenta il culmine di un percorso sportivo di altissimo livello, e il Premio di Eccellenza Pugliese riconosce non solo il talento dell’atleta, ma anche il valore del suo impegno come servitore dello Stato e membro della comunità.

Il Vice Presidente Nazionale dell’ANFI, Avv. Antonio Maria La Scala, ha sottolineato durante il suo intervento quanto sia importante celebrare i successi dei singoli come esempi per tutta la comunità. “Francesco D’Armiento rappresenta un modello non solo per i giovani atleti, ma per tutti coloro che, attraverso il loro lavoro quotidiano, contribuiscono al bene della società”, ha affermato La Scala. “Il suo esempio dimostra che l’eccellenza è raggiungibile grazie alla perseveranza e alla passione”.

Il Consigliere Nazionale per la Puglia, Comm.re Antonio Fiore, ha elogiato il contributo di D’Armiento non solo nel campo sportivo, ma anche nel suo ruolo all’interno della Guardia di Finanza. “La dedizione di Francesco al servizio e allo sport è un riflesso del suo carattere e dei suoi valori”, ha detto Fiore. “Questo premio è un riconoscimento meritato per un uomo che rappresenta con onore e distinzione la nostra regione”.

Angelo Cammarata, Presidente della sezione ANFI di Foggia, ha espresso orgoglio per il riconoscimento conferito a D’Armiento, evidenziando come la sua vittoria sia motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità foggiana. “Francesco è un simbolo di ciò che la nostra terra può esprimere in termini di talento e impegno”, ha dichiarato Cammarata. “Siamo fieri di averlo come membro della nostra associazione e come rappresentante della nostra città”.

La Fiera del Levante ha offerto un palcoscenico ideale per celebrare questo importante riconoscimento, riunendo esponenti di vari settori e promuovendo il dialogo e lo scambio culturale. La premiazione di Francesco D’Armiento ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento, attirando l’attenzione e l’ammirazione di tutti i presenti.

Il Premio di Eccellenza Pugliese conferito a Francesco D’Armiento è un tributo alla sua straordinaria carriera sportiva e al suo impegno come membro della Guardia di Finanza. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di valori quali la dedizione, il sacrificio e la passione, che D’Armiento incarna pienamente. La sua storia è un esempio ispiratore per tutti coloro che aspirano a raggiungere l’eccellenza nei loro rispettivi campi, dimostrando che con impegno e determinazione, ogni traguardo è possibile.

Conclusioni

La cerimonia di premiazione ha messo in luce non solo il talento e i successi sportivi di Francesco D’Armiento, ma anche i valori di impegno e dedizione che lo contraddistinguono come uomo e come servitore dello Stato. La sua medaglia d’oro nella scherma e il Premio di Eccellenza Pugliese sono il risultato di anni di duro lavoro e rappresentano un esempio luminoso per tutti. La presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’ANFI ha rafforzato il messaggio di stima e ammirazione per D’Armiento, il cui percorso continua a ispirare e a essere motivo di orgoglio per la comunità pugliese.