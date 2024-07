Puglia: proposta di legge per l'obbligo vaccinale

“Abbiamo presentato una proposta di legge regionale per contrastare eventuali tentativi futuri di abrogare il decreto Lorenzin sull’obbligo vaccinale per i minori. Se non verrà approvata una legge statale, entrerà in vigore la legge regionale.

Questo intervento mira a tutelare la salute dei bambini pugliesi e a evitare, almeno in Puglia, un ritorno a situazioni sanitarie passate.” Lo annunciano i consiglieri regionali Fabiano Amati, commissario di Azione in Puglia, e Paolo Campo, capogruppo del Pd.

Nell’articolo 1 della proposta di legge si specifica: “Per preservare la salute dei minori e della collettività con cui vengono a contatto, l’adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente, inclusi i vaccini raccomandati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, costituisce un requisito annuale per l’accesso alle scuole dell’infanzia e ai servizi educativi e ricreativi per l’infanzia e la prima infanzia, sia pubblici che privati. Sono previste sanzioni da 250 a 2.500 euro“.

Lo riporta Ansa.it