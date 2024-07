Dopo otto anni, la prima sezione penale del Tribunale di Foggia ha assolto un giovane imprenditore di San Nicandro Garganico dall’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di lesioni personali ai danni della sua ex compagna. La sentenza è stata emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”.

L’imprenditore era stato denunciato nel luglio 2016 dalla sua ex compagna, ma è riuscito a dimostrare la sua estraneità ai fatti grazie alla difesa dell’avvocato Giovanni Tricarico. L’analisi dei documenti e delle testimonianze ha rivelato che le accuse di lesioni personali erano prive di fondamento.

L’avvocato Tricarico ha espresso soddisfazione per il verdetto, sottolineando l’importanza degli strumenti legislativi per proteggere le vittime di violenza domestica. Tuttavia, ha avvertito che tali strumenti non devono essere usati impropriamente per colpire ingiustamente un partner. Ha auspicato che questi strumenti siano sempre utilizzati solo in presenza di fatti realmente accertati e per tutelare le vere vittime.

Lo riporta Foggiatoday.it