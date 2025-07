Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di reclusione in Spagna per frode fiscale. L’attuale commissario tecnico della Nazionale brasiliana è finito sotto processo per fatti risalenti al 2014, durante la sua prima esperienza alla guida del Real Madrid. Secondo la sentenza del Tribunale Provinciale di Madrid, Ancelotti avrebbe evaso quasi 400 mila euro legati ai diritti d’immagine. La condanna non prevede comunque il carcere, in quanto si tratta di un reato non violento e l’allenatore non ha precedenti penali.

Oltre alla pena detentiva, il tecnico italiano dovrà versare una multa di 386 mila euro e per tre anni non potrà ricevere aiuti o sovvenzioni pubbliche né beneficiare di agevolazioni fiscali o previdenziali. Ancelotti è stato però assolto per un’accusa simile relativa all’anno fiscale 2015.

Secondo quanto riportato dall’agenzia EFE, la Procura di Madrid aveva contestato ad Ancelotti un’evasione complessiva di oltre un milione di euro: 386.361 euro nel 2014 e altri 675.718 euro nel 2015. L’origine della vicenda ruota attorno ai diritti d’immagine percepiti dall’allenatore durante il suo contratto con il Real Madrid.

Il tecnico si è difeso sottolineando di non aver avuto alcuna intenzione di frodare il fisco: “La mia unica preoccupazione era ricevere sei milioni netti all’anno per tre stagioni. Non ero a conoscenza di eventuali irregolarità e non ho mai ricevuto nessuna comunicazione ufficiale che mi avvisasse di un’indagine in corso nei miei confronti”.

Ancelotti ha inoltre ricordato che il sistema contrattuale utilizzato all’epoca era comune in Spagna, soprattutto tra i calciatori e gli allenatori di alto livello. “Il Real Madrid mi propose di ricevere una parte dello stipendio, il 15%, attraverso la cessione dei diritti d’immagine. Era una pratica diffusa, utilizzata anche dal mio predecessore José Mourinho. Mi sembrava normale accettarla”, ha spiegato il tecnico.

La legge spagnola prevede che per i reati fiscali inferiori a due anni di condanna e in assenza di precedenti penali, la pena non venga scontata in carcere. Tuttavia, resta la condanna ufficiale e la pesante sanzione economica.

Questa vicenda giudiziaria arriva in un momento importante per Ancelotti, chiamato a guidare il Brasile nei prossimi impegni internazionali. Nonostante il procedimento, la sua carriera da allenatore non subirà limitazioni operative, ma il suo nome si aggiunge alla lunga lista di celebrità del calcio finite nei guai con il fisco spagnolo.

Il caso di Ancelotti ricorda infatti quelli che in passato hanno coinvolto numerosi campioni come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e lo stesso Mourinho, tutti accusati per vicende simili legate ai diritti d’immagine.