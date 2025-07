“Un’ondata di rabbia e delusione attraversa il mondo della scuola. Tantissimi collaboratori scolastici in prima fascia ATA si stanno preparando alla protesta. Non per il punteggio. Né per un vantaggio personale. Ma per qualcosa di più profondo: la dignità, il rispetto delle regole e la parità di trattamento.

Tutto è nato da una lunga serie di disfunzioni organizzative che hanno coinvolto l’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia e le istituzioni scolastiche periferiche nella fase di avvio dell’anno scolastico 2024/25. Le operazioni di convocazione, che avrebbero dovuto concludersi entro il 30 agosto 2024 – come avvenuto in tutte le altre province pugliesi – sono invece slittate al 4 settembre, con oltre una settimana di ritardo.

Le convocazioni, presso l’USP di Foggia in via Telesforo, sono state suddivise in scaglioni orari, ma già dalla tarda mattinata si registravano evidenti rallentamenti: alle ore 13.00, le operazioni erano già in ritardo di oltre due ore. Gli ultimi scaglioni, relativi alle posizioni dalla 238 alla 287, previsti per le ore 16.00, sono stati chiamati a scegliere la sede dopo le 21.00. Di conseguenza, a moltissimi candidati è stata letteralmente preclusa la possibilità di formalizzare in giornata l’effettiva presa di servizio, poiché la maggior parte degli istituti scolastici, dopo le ore 14.00, era già chiusa.

I collaboratori si sono così trovati, loro malgrado, coinvolti nella più assurda delle situazioni. Alcune scuole hanno fissato correttamente l’inizio del contratto al 5 settembre, cioè il giorno effettivo della presa di servizio. Altre, invece, hanno retrodatato i contratti al 4 settembre, cioè quando la stragrande maggioranza dei collaboratori si trovava ancora presso gli uffici dell’USP per la scelta della sede scolastica. Il risultato finale è stato un trattamento diseguale e discriminatorio nei confronti di lavoratori appartenenti alla stessa graduatoria.

A complicare ulteriormente la situazione è intervenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che ha fissato perentoriamente la data del 19 maggio 2025 per il calcolo dei punteggi maturati nell’anno. Questo incrocio di tempi e norme ha generato un effetto paradossale: chi risulta in servizio dal 4 settembre ha potuto maturare almeno 16 giorni utili per ottenere il punteggio di un intero mese, guadagnando così 0,50 punti in più rispetto a chi ha il contratto datato 5 settembre. Mezzo punto corrisponde a un mese di servizio e può tradursi in un avanzamento di 15-20 posizioni in graduatoria, che nelle fasce più basse può arrivare anche a 25 posti. Per molti, questo significherà almeno un anno di attesa in più per accedere al ruolo, oltre a maggiori difficoltà nel poter scegliere una sede di lavoro compatibile con le proprie esigenze personali.

Di fronte a questa disparità, le reazioni non si sono fatte attendere. “Non si tratta di mezzo punto. Si tratta di giustizia”, affermano in molti. “Lavoriamo in un’istituzione che dovrebbe insegnare equità e trasparenza. E invece ci troviamo a fare i conti con silenzi, omissioni e arbitrarietà. Chiederemo i tabulati dell’USP, controlleremo gli orari di effettiva presa di servizio e i registri di protocollo di ogni scuola: arriveremo anche a Roma se sarà necessario!”.

Le comunicazioni ufficiali si sono limitate a richiamare il rispetto delle norme sulla presa di servizio. Ma resta un nodo irrisolto: le decisioni sono state assunte dai dirigenti delle scuole e dell’USP, mentre a subirne le conseguenze, pesanti e compromettenti, saranno proprio i collaboratori più corretti. Gli stessi che, con senso di responsabilità, si sono già detti contrari ad alimentare una “guerra tra colleghi”, chiedendo invece l’intervento diretto dei vertici istituzionali per sanare l’ingiustizia.

Intanto sono state da poco pubblicate le graduatorie provvisorie e nessuno ha preso provvedimenti. Nessuna circolare, nessuna assunzione di responsabilità, nessuna verifica. Solo silenzio. E una frustrazione crescente, che rischia di esplodere.

I collaboratori scolastici non escludono azioni legali. Le lettere di diffida e le richieste di accesso agli atti già inviate potrebbero presto moltiplicarsi e trasformarsi in veri e propri ricorsi, con ripercussioni anche sui tempi delle prossime convocazioni. Nessuno vuole il caos, fanno sapere. I dirigenti devono assumersi le proprie responsabilità e intervenire. Si chiede solo che le regole siano rispettate. E, soprattutto, che siano uguali per tutti.

Questa vicenda, solo in apparenza tecnica, tocca il cuore della scuola pubblica. Una scuola che non può permettersi zone grigie. Che non può restare in silenzio di fronte a ingiustizie evidenti. Trasparenza, coerenza, rispetto delle regole: questi sono i principi su cui si fonda un’amministrazione credibile.

I collaboratori scolastici chiedono una cosa semplice: fare chiarezza. Ammettere l’errore. Ripristinare equità.

E che, almeno una volta, sia proprio la scuola a dare il buon esempio.”