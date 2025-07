Una rivoluzione che parte dal campo, ma si estende ben oltre il rettangolo verde. Il Foggia cambia pelle, e lo fa in maniera profonda, andando a riscrivere la propria fisionomia sia nella squadra che nella dirigenza. Il progetto, voluto fortemente dal presidente Nicola Canonico, punta a un vero e proprio reset, con l’obiettivo di dare una scossa a tutto l’ambiente dopo stagioni al di sotto delle aspettative.

Le prime avvisaglie del cambiamento erano già nell’aria, ma ora la rivoluzione ha preso ufficialmente il via. Dopo quasi quindici anni di collaborazione, si interrompe il rapporto tra il Foggia e Diego Valente, storico team manager rossonero, figura amatissima e punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Una separazione che segna la fine di un’epoca e apre una nuova pagina, in cui il club punta a rinnovarsi in ogni comparto.

Stessa sorte per il responsabile marketing, Pino Stefanini, altro dirigente che saluta i colori rossoneri. Anche in questo caso la decisione porta la firma di Canonico, deciso a ristrutturare l’intera area dirigenziale. Al posto di Stefanini arriverà un nuovo profilo, ancora da ufficializzare, che avrà il compito di rilanciare l’immagine del club e rafforzare il legame con sponsor e tifoseria.

Squadra da rifondare e nodo ds

Sul fronte tecnico, la situazione è in continua evoluzione. La guida della prima squadra è stata affidata a Delio Rossi, allenatore esperto e carismatico, a cui la società ha concesso ampi poteri decisionali. Sarà lui l’uomo chiamato a rifondare il gruppo, che verrà rivoluzionato in ogni reparto. Pochissimi i confermati, molti i volti nuovi attesi in ritiro. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva, capace di lottare per le posizioni di vertice.

Ma il vero nodo resta quello della direzione sportiva. Da giorni si attende l’ufficialità di Antonio Pizzoli, il dirigente individuato da Canonico per ricoprire il ruolo di ds. Tuttavia, i tempi si stanno allungando più del previsto e il silenzio attorno alla trattativa lascia spazio a nuovi scenari. Nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Marco Giannitti, uomo mercato di grande esperienza, con un passato recente tra Ascoli, Frosinone e Perugia.

Una candidatura che non può essere sottovalutata, considerando il curriculum e i contatti di Giannitti nel panorama calcistico italiano. Il suo profilo sarebbe gradito anche a Delio Rossi, che lo ha già incrociato in passato e con il quale potrebbe instaurare un rapporto di fiducia immediato. D’altronde, il ritardo nella chiusura per Pizzoli sembra indicare che la scelta non sia affatto scontata.

Ore calde per la decisione finale

Quel che è certo è che nelle prossime ore il Foggia dovrà sciogliere definitivamente il nodo. La nuova stagione incombe e la dirigenza vuole presentarsi al ritiro con l’organigramma tecnico al completo, per accelerare la costruzione della squadra.

I tifosi osservano con attenzione, divisi tra la nostalgia per chi saluta dopo tanti anni e la curiosità per i nuovi volti che si apprestano a vestire il rossonero, in campo e fuori. La parola d’ordine in casa Foggia, ora più che mai, è cambiamento. Un cambiamento profondo, strutturale, con la chiara volontà di inaugurare un nuovo ciclo vincente.

Il Foggia riparte da una rivoluzione. Il futuro si decide adesso.

