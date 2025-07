Foggia Underground pubblica video “ironico” su San Marco in Lamis, è polemica

Nel video – con in sottofondo la celebre “Sante Marche mia” di Mikalett – appaiono diversi uomini vestiti tutti di nero e con lunghi baffi mentre si passano delle specie di collane colorate tra le mani. Nelle decine di commenti che seguono il post “incriminato” c’è chi dice che i personaggi non sono sammarchesi ma siciliani, chi sardi, chi addirittura dei paesi arabi.

Le stesse immagini sono accompagnate, e da qui iniziano le polemiche, da questa “didascalia” (riportiamo integralmente): «Quando vai al matrimonio di tuo cugino a San Marco in Lamis e gli presenti i tuoi zii da parte di tua madre alla tua ragazza». E come accade spesso sui social, il sentiment è contrastante: in molti, sammarchesi prevalentemente, se “la sentono” (per dirla nel gergo nostrano) e in risposta attaccano il capoluogo ed i suoi abitanti, altri invitano invece a farsi una sana risata. Non mancano insulti e parossismi.

Sulla vicenda si è scomodato anche il primo cittadino di San Marco in Lamis, Michele MERLA che ha così piccatamente – per la verità – commentato: «Che il sito Foggia Underground possa permettersi di pubblicare, deridendo una comunità come quella sammarchese, è una barzelletta! Ci verrebbe da dire da quale pulpito viene la predica!! Noi siamo accoglienti con i bisognosi e se aveste bisogno di passare una giornata esperenziale con ottimo cibo e con persone laboriose e acculturate, mandateci un post. P. S. Non venite con cellulari provvisti di chatgbt, portatevi un ottimo vocabolario perché abbiamo così tante cose da insegnarvi e un linguaggio così forbito che nemmeno l’intelligenza artificiale basterebbe!»

Pronta anche la replica degli amministratori di Foggia Underground (in perfetto stile della pagina: «[sindaco] …vid che io so di origine Sammarchese sia di padre che di madre. Ogni tanto fatevi una risata che fa bene. Nessuno vuole offendere la mia piccola Venezia». Al momento non è dato sapere come evolverà questa boutade tutta social, ma una cosa è certa, i commenti andranno avanti e con essi le immancabili polemiche. Il dilemma rimane: prendersela per davvero o, come consigliato, farsi una sana e grossa risata.

