Le meduse invadono il Gargano: balneazione impossibile a Siponto e Mattinata

MANFREDONIA (FOGGIA) – Non solo le coste romagnole, ma anche il Salento è ora alle prese con un’insolita e massiccia invasione di meduse.

In particolare, il porto di Tricase si trova ad affrontare un vero e proprio “assalto” di questi animali marini, rendendo di fatto impossibile la balneazione nonostante l’acqua limpida e trasparente.

Numerosi turisti e residenti che si sono avventurati in acqua, attratti dalla bellezza del mare, sono stati costretti a rientrare rapidamente in spiaggia dopo essere stati punti dai tentacoli delle meduse. L

a presenza massiccia ha trasformato quello che dovrebbe essere un luogo di svago in una zona dove immergersi è diventato un rischio.

Un Fenomeno in Aumento lungo le Coste Pugliesi

Non è la prima volta che l’Adriatico e le coste pugliesi sono interessate da questo fenomeno.

Nei giorni scorsi, una situazione analoga è stata segnalata nel Foggiano, lungo la spiaggia tra Siponto e Manfredonia, e in precedenza anche tra Mattinata e Siponto.

Le meduse, in particolare la Pelagia noctiluca (nota come medusa luminosa), sono comuni nell’Adriatico e tendono a concentrarsi in determinate aree e periodi dell’anno, specialmente tra aprile e giugno. Tuttavia, l’attuale “bloom” – o fioritura di meduse – sembra essere accentuato da diversi fattori.

Le Cause del “Bloom” di Meduse

Gli esperti indicano che il riscaldamento delle acque superficiali e l’abbondanza di plancton (la loro principale fonte di cibo) sono elementi chiave che innescano l’aumento della popolazione di meduse.

Una relativa stabilità delle correnti marine può inoltre favorire la loro aggregazione vicino alle coste.

Oltre all’aumento delle temperature, un altro fattore che contribuisce all’eccessivo incremento delle meduse è la pesca eccessiva di specie marine che si nutrono di questi organismi, come i tonni e i pesci spada.

Le correnti marine, infine, giocano un ruolo cruciale nel trasportare le meduse verso le spiagge, rendendo il fenomeno particolarmente evidente in alcune zone dell’Adriatico, come la nota costa tra Rimini e Riccione.

Le autorità locali e gli operatori turistici stanno monitorando la situazione, nella speranza che le condizioni marine cambino presto per permettere il ritorno alla normale balneazione.

