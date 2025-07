Manfredonia, al via i lavori per il Centro Comunale di Raccolta Differenziata

Una nuova infrastruttura per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sta prendendo forma nella città di Manfredonia. Si tratta del Centro Comunale di Raccolta (CCR), un’opera strategica per la gestione sostenibile dei rifiuti, realizzata grazie a un finanziamento complessivo di oltre 900 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. La realizzazione dell’impianto rientra nella linea d’intervento A del PNRR (M2C1.1I1.1), finalizzata al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Il progetto, denominato MTE11A_00005187, è stato presentato dall’ARO FG/1 (Ambito di Raccolta Ottimale che comprende Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Vieste, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta), il cui Comune capofila è proprio Manfredonia.

Un progetto in linea con la sostenibilità

L’iniziativa nasce in risposta alla crescente esigenza di infrastrutture idonee a supportare la raccolta differenziata anche di rifiuti ingombranti, RAEE e pericolosi, non compatibili con i normali circuiti di raccolta. Il centro sarà recintato, attrezzato, presidiato e risponderà agli standard tecnici e ambientali previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato il finanziamento con decreto n. 243 del 14 luglio 2023, dopo una precedente graduatoria annullata in autotutela. Il progetto definitivo è stato redatto dall’architetto Matteo Quitadamo, con la collaborazione del geologo Biagio Ciuffreda per la relazione geologica.

Aggiudicata attraverso procedura negoziata alla società Murgo Michelangelo srl, l’opera ha un valore contrattuale di 669.360,16 euro, al netto di IVA e oneri per la sicurezza. Il contratto è stato sottoscritto il 7 novembre 2024, e i lavori sono ufficialmente iniziati il 16 marzo 2025. Alla data del 16 giugno 2025 è stato completato il primo stato di avanzamento dei lavori (SAL), per un importo pari a 229.334,85 euro (al netto), con pagamento già in corso da parte del Comune. Il pagamento della prima tranche è stato deliberato con determinazione dirigenziale n. 1254 del 4 luglio 2025, a firma dell’ingegnere Lucio Barbaro, dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune. L’importo, pari a 252.268,34 euro comprensivo di IVA al 10%, trova copertura nei fondi PNRR – Next Generation EU e sarà versato sul conto dedicato dell’impresa esecutrice, come previsto dal sistema di tracciabilità finanziaria.

A garantire la regolarità dell’iter amministrativo sono stati il Responsabile Unico del Procedimento, ingegnere Francesco Damiano, e il Direttore dei Lavori, geometra Francesco Borgia. Tutti i documenti giustificativi di spesa – tra cui il libretto delle misure, il registro di contabilità, il certificato di pagamento e la documentazione sul rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) – sono stati verificati e ritenuti conformi. È stato inoltre acquisito un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, a ulteriore conferma della solidità dell’impresa esecutrice. Il progetto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, in osservanza al D.Lgs. 33/2013, e rimarrà disponibile per la consultazione per 15 giorni consecutivi.

Un’opera attesa per il territorio

Il CCR rappresenta una tappa fondamentale per la crescita ambientale e civica del territorio. In un’area come il Gargano, vocata al turismo e alla tutela del paesaggio, la creazione di un’infrastruttura moderna per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita per cittadini e visitatori. Oltre a rispondere alle direttive europee sull’economia circolare, il progetto si inserisce in un disegno più ampio di riqualificazione del servizio di igiene urbana, coordinato a livello territoriale grazie all’Ufficio Comune dell’ARO FG/1.

Con il primo avanzamento lavori già saldato e l’iter amministrativo rigorosamente rispettato, Manfredonia compie un passo concreto verso un futuro più sostenibile e attento alla corretta gestione delle risorse.